AI फोटो पर तालिबानी सजा? ब्राह्मण लड़के ने कुशवाहा युवक से धुलवाए पैर, जातिगत अपमान से पूरे इलाके में तनाव

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और पुलिस भी इस मामले में सक्रिय है. मामला पिछड़ा वर्ग से आने वाले कुशवाहा समाज के एक युवक द्वारा ब्राह्मण समाज के युवक के सार्वजनिक तौर पर पैर धुलवाने का है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का है. दरअसल पूरा मामले की जड़ AI से जुड़ी हुई है.

क्या है पूरा मामला

मामला दमोह जिले के पटेरा पुलिस थाने के सतरिया गांव का है. यहां रहने वाले पुरुषोत्तम कुशवाहा द्वारा गांव के ही एक ब्राह्मण युवक अनुज पांडे, का एक फोटो AI तकनीक से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, अनुज को इस बात से आपत्ति थी और गांव में इस बात को लेकर चर्चा हुई, कायदे से इसे लेकर पुलिस में शिकायत होनी थी लेकिन गांव के लोगों ने आपस में राजीनामा किया और ये तय हुआ कि पिछड़े वर्ग से आने वाला पुरुषोत्तम ब्राह्मण युवक अनुज पांडे के पैर धोएगा और सार्वजनिक माफी भी मांगेगा.

थाली में धुलवाए पैर और लिया जुर्माना

बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के बीच बाकायदा थाली में अनुज के पैर रखकर धुलाए गए और पैर धुलवाने के समय पुरुषोत्तम से माफ़ी भी मंगवाई गई. इसके अलावा वहां मौजूद लोगों ने पुरुषोत्तम से दोबारा ऐसा न करने और पूरा ब्राह्मण समाज से माफी मांगने को कहा. लोग जैसा-जैसा कहते गए पुरुषोत्तम से वही बातें दोहराई भी गईं. जो वीडियो वायरल हुआ उसमें यही सब साफ दिख रहा है.

दोनों पक्षों ने मांगी माफी

इस घटना के बाद से दोनों पक्ष ने अपना-अपना वीडियो शेयर किया है. अनुज पांडे ने घटनाक्रम बताते हुए कहा कि वे और पुरोषत्तम गुरू शिष्य जैसे हैं. पैर धुलवाने का वीडियो बिना किसी जबरदस्ती के की गई प्रक्रिया है और यदि इससे कुशवाहा समाज या किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो सार्वजनिक माफी भी मांग रहा है. वहीं दूसरी और पुरोष्तत्म की ओर से जारी वीडियो में भी यही बात दोहराई गई. पुरुषोतम ने कहा कि उसने गलती की थी और गलती की माफी के लिए उसने बिना किसी दबाव के ब्राह्मण युवक के पैर धोए हैं और उसे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं चाहिए ना ही इस मामले को सामाजिक मुद्दा या फिर राजनैतिक मुद्दा बनाए जाए.

घटना को लेकर कांग्रेस हमलावर

इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है और इसे तालिबानी सजा करार दे रही है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर इसे भाजपा शासन काल में दलित और पिछड़ों पर अत्याचार करार दिया है, कांग्रेस ने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा न कि आर एस एस और भाजपा के मनुवाद पर. इसे लेकर दमोह पुलिस ने भी एक्शन लिया है. दमोह के एसपी ने भी एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि वायरल वीडियो को लेकर जांच की जा रही है और सम्बंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, दमोह

