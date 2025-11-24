Advertisement
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश! दमोह में महिला की दिलेरी के आगे झुका दबंग, थाने में मामला दर्ज

Damoh Crime News: दमोह जिले के रनेह गांव में एक दबंग ने सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश कर महिला से बदसलूकी की. महिला ने बिना डरे वीडियो बनाकर वायरल किया और थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:58 PM IST
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश!
Bundelkhandi Women Courage: बुंदेलखंड अंचल में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन दबंगई की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ताजा मामला दमोह जिले के रनेह का है, जहां एक दबंग की करतूत के सामने एक ग्रामीण महिला बेखौफ होकर डट गई. गांव में रहने वाली अनीता काछी के सामने रूपनारायण तिवारी नाम का दबंग कई दिनों से बदसलूकी कर रहा था. लेकिन इस बार महिला ने हार नहीं मानी और बहादुरी से उसका विरोध करती रही. इस दौरान अनीता ने अपनी बेटी से पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, अनीता अपने घर के पास सरकारी जमीन पर बने शौचालय का इस्तेमाल करती है, जबकि गांव का दबंग रूपनारायण इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है. इसी का मौका पाकर वह ट्रॉली भरकर सूखी लकड़ियां वहां डालने पहुंचा. विरोध करने पर उसने महिला को भद्दी और अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया और कई बार डराने-धमकाने की कोशिश भी की. मगर महिला अपनी जगह डटी रही और दबंगाई के आगे झुकने से इंकार कर दिया. हालात इतने बिगड़े कि सड़क पर ही दोनों के बीच विवाद देखने का तमाशा बन गया.

दबंगों के मंसूबों पर फेरा पानी
दबंग की करतूतों से तंग आकर अनीता ने न सिर्फ वीडियो वायरल किया बल्कि सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई. रनेह थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी रूपनारायण तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि दबंग की हरकतें कोई नई नहीं थीं, लेकिन इस बार महिला की हिम्मत ने उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया. अब ग्रामीण भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि गांव में दबंगई का खौफ कम हो सके. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

damoh news

