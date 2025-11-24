सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश! दमोह में महिला की दिलेरी के आगे झुका दबंग, थाने में मामला दर्ज

Bundelkhandi Women Courage: बुंदेलखंड अंचल में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन दबंगई की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ताजा मामला दमोह जिले के रनेह का है, जहां एक दबंग की करतूत के सामने एक ग्रामीण महिला बेखौफ होकर डट गई. गांव में रहने वाली अनीता काछी के सामने रूपनारायण तिवारी नाम का दबंग कई दिनों से बदसलूकी कर रहा था. लेकिन इस बार महिला ने हार नहीं मानी और बहादुरी से उसका विरोध करती रही. इस दौरान अनीता ने अपनी बेटी से पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, अनीता अपने घर के पास सरकारी जमीन पर बने शौचालय का इस्तेमाल करती है, जबकि गांव का दबंग रूपनारायण इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है. इसी का मौका पाकर वह ट्रॉली भरकर सूखी लकड़ियां वहां डालने पहुंचा. विरोध करने पर उसने महिला को भद्दी और अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया और कई बार डराने-धमकाने की कोशिश भी की. मगर महिला अपनी जगह डटी रही और दबंगाई के आगे झुकने से इंकार कर दिया. हालात इतने बिगड़े कि सड़क पर ही दोनों के बीच विवाद देखने का तमाशा बन गया.

दबंगों के मंसूबों पर फेरा पानी

दबंग की करतूतों से तंग आकर अनीता ने न सिर्फ वीडियो वायरल किया बल्कि सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई. रनेह थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी रूपनारायण तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि दबंग की हरकतें कोई नई नहीं थीं, लेकिन इस बार महिला की हिम्मत ने उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया. अब ग्रामीण भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि गांव में दबंगई का खौफ कम हो सके. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

