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40 साल देश सेवा के बाद लौटा ‘हीरो’, स्वागत में झूम उठा पूरा शहर, गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

BSF Jawan Ganesh Prasad News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रेलवे स्टेशन पर एक बीएसएफ जवान रिटायर्ड हए हैं. उनके रिटायर्ड के बाद खुशई का माहौल देखने को मिला. बता दें कि 40 सालों तक देश सेवा करने के बाद जब अपने गृह जिले पहुंचे तो परिवार समेत पूरे गांव वालों ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:44 PM IST
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BSF Jawan Ganesh Prasad News
BSF Jawan Ganesh Prasad News

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

Damoh News: दमोह रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक बेहद भावुक और गर्व से भरा नजारा देखने को मिला. सरहद पर चार दशक तक देश की सेवा करने वाले बीएसएफ जवान गणेश प्रसाद जब सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह जिले दमोह पहुंचे, तो पूरा स्टेशन स्वागत के रंग में डूब गया. परिवार, समाज और शहर के लोगों ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुनों के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया. यह दृश्य हर किसी के दिल को छू लेने वाला था और पूरे माहौल में देशभक्ति की भावना साफ झलक रही थी.

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पदस्थ रहे गणेश प्रसाद ने पूरे 40 वर्षों तक भारत माता की सेवा की. जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, उनके परिजन भावुक हो उठे और आंखों में आंसू लिए उनका स्वागत करने लगे. उनके आगमन की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग पहले से ही स्टेशन पर एकत्रित हो गए थे. किसी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया, तो किसी ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया. यह पल परिवार और शहरवासियों के लिए बेहद खास बन गया.

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शहर उनके साथ खड़ा
इस अवसर पर गणेश प्रसाद ने भावुक होकर कहा कि आज उन्हें जो सम्मान और प्यार मिला है, वह उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया, लेकिन आज महसूस हुआ कि उनका अपना शहर और समाज उनके साथ खड़ा है. उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतने वर्षों तक दूर रहने के बावजूद उन्हें इतना स्नेह और सम्मान मिला, यह उनके लिए गर्व की बात है.

पूरे शहर में गूंजे नारे
स्टेशन परिसर में डीजे की धुनों पर युवाओं ने उत्साहपूर्वक नृत्य किया और पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. लोगों ने ‘भारत माता की जय’ के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. यह क्षण न केवल गणेश प्रसाद के लिए, बल्कि पूरे शहर के लिए गर्व का प्रतीक बन गया. वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले इस वीर जवान को मिला यह सम्मान हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर गया.

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