चौंकाने वाला खुलासा

इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. युवती के सिर में गोली लग गई और उसे इसका पता भी नहीं चला. मामले की जानकारी मिलने पर दमोह पुलिस कोतवाली थाने की टीम अस्पताल पहुंची और शुरुआती जांच के बाद पन्ना पुलिस को सूचना दी. पन्ना के पुलिस अधीक्षक (SP) ने सिमरिया पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वे देर रात दमोह अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से पूछताछ की. अब तक की जांच से पता चला है कि पीड़िता और उसके एक करीबी रिश्तेदार के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते युवती के सिर में देसी कट्टे से गोली मार दी गई.