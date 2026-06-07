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सिर में धंसी थी बंदूक की गोली, लड़की को नहीं थी खबर! रिपोर्ट देख डॉक्टर भी दंग; दमोह में चौंकाने वाला मामला

Damoh News: दमोह जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पन्ना जिले की एक नाबालिग लड़की सिरदर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी. जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसके सिर में फंसी एक गोली निकाली.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 07, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:24 AM IST
सिर में धंसी थी बंदूक की गोली, लड़की को नहीं थी खबर! रिपोर्ट देख डॉक्टर भी दंग; दमोह में चौंकाने वाला मामला

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