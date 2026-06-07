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Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल में एक अजीब मामला सामने आया है. यहां डॉक्टरों ने अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के सिर से गोली निकाली. हैरानी की बात ये है कि लड़की को खुद नहीं पता कि गोली वहां कैसे पहुंची. हालांकि वह होश में है और घटना के बारे में बता सकती है. इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है.
लड़की को नहीं थी खबर!
दरअसल, बीती रात पन्ना जिले के सिमरिया पुलिस स्टेशन इलाके की एक नाबालिग लड़की को सिरदर्द की शिकायत की वजह से दमोह जिला अस्पताल लाया गया. जांच करने पर डॉक्टरों को उसके सिर में कोई चीज फंसी हुई मिली, और जो चीज उन्होंने निकाली वह कोई आम चीज नहीं थी, वह एक गोली थी. डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गए. क्योंकि लड़की का कहना था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके सिर में गोली कैसे आ गई.
दर्द बढ़ा तो अस्पताल पहुंची लड़की
पीड़िता के अनुसार वह अपने घर की छत पर सो रही थी तभी 6 तारीख की देर रात करीब 4:00 या 4:30 बजे उसे सिरदर्द हुआ और वह अपनी दादी को बताने के लिए नीचे गई. इसके बाद सुबह उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और सामान्य इलाज किया गया. उसने पूरे दिन दर्द सहा, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ी, तो परिवार वाले उसे दमोह के जिला अस्पताल ले गए, जहां उसके सिर से गोली निकाली गई. लड़की और उसका परिवार बार-बार यही कह रहे हैं कि उन्हें कोई अंदाजी नहीं है कि उसके सिर में गोली कैसे पहुंची.
चौंकाने वाला खुलासा
इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. युवती के सिर में गोली लग गई और उसे इसका पता भी नहीं चला. मामले की जानकारी मिलने पर दमोह पुलिस कोतवाली थाने की टीम अस्पताल पहुंची और शुरुआती जांच के बाद पन्ना पुलिस को सूचना दी. पन्ना के पुलिस अधीक्षक (SP) ने सिमरिया पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वे देर रात दमोह अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से पूछताछ की. अब तक की जांच से पता चला है कि पीड़िता और उसके एक करीबी रिश्तेदार के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते युवती के सिर में देसी कट्टे से गोली मार दी गई.
सिमरिया पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और सिमरिया पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस के अनुसार वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि नाबालिग पीड़िता और उसका परिवार यह बात क्यों छिपा रहे हैं कि लड़की को गोली एक करीबी रिश्तेदार ने मारी थी. हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
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