दमोह में दलितों पर दबंगई, विधवा महिला से मारपीट का आरोप, मंत्री का रिश्तेदार बताकर धमकाया

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Damoh News: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाका दशकों से पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी के साथ-साथ दलित अत्याचार की घटनाओं के लिए भी चर्चा में रहा है. आजादी के दशकों बाद भी इस इलाके से दलितों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आती रही हैं. तमाम दावों के बावजूद हालात में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है. दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर हुई दो घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दलित संगठन अब सिर्फ नाराज ही नहीं हैं, बल्कि आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं.
पहला मामला देहात थाना क्षेत्र के इमलाई गांव का है. यहां दलित समाज के योगेंद्र अहिरवार चाय-पान और किराना की दुकान चलाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव का रसूखदार अशोक पटेल उनकी दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचा. सिगरेट उपलब्ध न होने पर दुकानदार ने मना किया तो अशोक पटेल ने गाली-गलौज शुरू कर दी. पीड़ित शिकायत दर्ज कराने थाने गया. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब वह वापस दुकान पर लौटा तो आरोप है कि अशोक पटेल और उसके बेटों ने उसके साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ कर दी.
घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की
आरोप है कि इस दौरान अशोक पटेल खुद को प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल का रिश्तेदार बताकर धमकियां देता रहा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मामला तूल पकड़ने पर मंत्री लखन पटेल ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनका कोई रिश्तेदार नहीं है. उन्होंने घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही. हालांकि, पीड़ित का आरोप है कि अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मामले में अशोक पटेल और उसके बेटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि आरोपी का मंत्री लखन पटेल से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है.
दूसरा मामला बम्होरी जोधा गांव का
इसी थाना क्षेत्र का दूसरा मामला बम्होरी जोधा गांव का है. यहां एक दलित विधवा महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. महिला पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान विधायक जयंत मलैया के परिवार की गौशाला में काम करती है. पति और एक बेटे की मौत के बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ मजदूरी कर जीवनयापन कर रही है. वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि काम से लौटते समय गांव के राधे कुर्मी पटेल ने उसका रास्ता रोका. उसके हाथ में शराब की बोतल थी और उसने महिला पर जबरन शराब पीने का दबाव बनाया. मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया. महिला का कहना है कि वह पिछले दो वर्षों से आरोपी की हरकतों से परेशान है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं दमोह सीएसपी एच. आर. पांडे ने बताया कि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि अगले दिन आरोपी के परिजनों ने उसे रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाया और दबाव बनाया.
दलित संगठनों में नाराजगी बढ़ गई
इस मामले को लेकर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष नवीन बौद्ध ने कहा कि इन दोनों घटनाओं के बाद दलित संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है. भीम आर्मी के नेताओं ने पीड़ितों के साथ एसपी से मुलाकात कर आरोप लगाया कि मामलों में उचित धाराएं नहीं लगाई गईं. संगठन ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और आंदोलन की चेतावनी दी है. इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था और दलित सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार और पुलिस बराबरी के अधिकार और सख्त कार्रवाई के दावे करती रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं जमीनी हकीकत पर बहस छेड़ रही हैं. अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई कर पीड़ितों का भरोसा कितनी जल्दी बहाल कर पाती है.
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