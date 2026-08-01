दमोह में दलितों पर दबंगई, विधवा महिला से मारपीट का आरोप, मंत्री का रिश्तेदार बताकर धमकाया

दूसरा मामला बम्होरी जोधा गांव का

इसी थाना क्षेत्र का दूसरा मामला बम्होरी जोधा गांव का है. यहां एक दलित विधवा महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. महिला पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान विधायक जयंत मलैया के परिवार की गौशाला में काम करती है. पति और एक बेटे की मौत के बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ मजदूरी कर जीवनयापन कर रही है. वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि काम से लौटते समय गांव के राधे कुर्मी पटेल ने उसका रास्ता रोका. उसके हाथ में शराब की बोतल थी और उसने महिला पर जबरन शराब पीने का दबाव बनाया. मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया. महिला का कहना है कि वह पिछले दो वर्षों से आरोपी की हरकतों से परेशान है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं दमोह सीएसपी एच. आर. पांडे ने बताया कि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि अगले दिन आरोपी के परिजनों ने उसे रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाया और दबाव बनाया.