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दमोह में दलितों पर दबंगई, विधवा महिला से मारपीट का आरोप, मंत्री का रिश्तेदार बताकर धमकाया

Bundelkhand Dalit News: एमपी के बुंदेलखंड इलाके में दलितों की स्थिति को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है. दमोह जिले के एक ही थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर दलित परिवारों से जुड़े दो मामलों के सामने आने के बाद दलित संगठनों में आक्रोश है. पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 01, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:07 PM IST
दमोह में दलितों पर दबंगई, विधवा महिला से मारपीट का आरोप, मंत्री का रिश्तेदार बताकर धमकाया
Image Credit: ZEE MEDIA

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