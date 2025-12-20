Advertisement
बुंदेलखंड में फिल्मी ग्लैमर...अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाएंगी बुंदेली फिल्में, दमोह में होगा भव्य आयोजन

Damoh News: बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल और टूरिज्म कॉन्क्लेव 9, 10 और 11 जनवरी को दमोह में होगा. संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने इस बारे में जानकारी दी है. इस फेस्टिवल में देश भर से फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार हिस्सा लेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:00 AM IST
Bundelkhand Film Festival: बुंदेलखंड अंचल अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, अनोखी बोली और लोक संगीत के लिए जाना जाता है. अब मध्य प्रदेश सरकार सिनेमा के ज़रिए इस सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने दिखाने की तैयारी कर रही है. दमोह ज़िले में 9, 10 और 11 जनवरी को एक भव्य बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल और टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्यक्रम बुंदेली सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.

भव्य बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल
दरअसल, इतिहास, संस्कृति, भाषा और संगीत से भरपूर बुंदेलखंड क्षेत्र अब फिल्म प्रोडक्शन का भी हब बनेगा, और बुंदेली भाषा की फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचेंगी. इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने पहल की है. जनवरी में दमोह जिले में एक भव्य बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल और टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. राज्य के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दमोह में बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

फिल्मों के निर्माण को मिलेगा बढ़ावा
यह फिल्म फेस्टिवल बुंदेली भाषा में शॉर्ट और बड़ी फिल्मों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा. देश के अलग-अलग हिस्सों से फिल्ममेकर, कलाकार और डायरेक्टर इस फेस्टिवल के लिए दमोह आएंगे जो 9, 10 और 11 जनवरी को होगा. वे लोकल कलाकारों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे उन्हें रोज़गार के मौके मिलेंगे. इसके अलावा इसी दौरान बुंदेलखंड इलाके में टूरिज्म डेवलपमेंट की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक टूरिज्म कॉन्क्लेव भी होगा.

यह भी पढ़ें: MP का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, सर्दियों में कीजिए धरती के स्वर्ग का दीदार, आज ही बनाएं घूमने का प्लान

 

लोकल कलाकारों को होगा फायदा
मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मीडिया को बताया कि यह बुंदेली संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश होगी और यह सपना आने वाले दिनों में पूरा होगा. इस बीच पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश अभी बॉलीवुड के लिए बहुत आकर्षक जगह है और बड़े फिल्म प्रोड्यूसर यहां शूटिंग कर रहे हैं. बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल से लोकल कलाकारों को भी बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से जुड़ने का मौका मिलेगा.

