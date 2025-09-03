Damoh News: पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका व्यापारी, तंग आकर उठाया खौफनाक कदम, ढाई साल से था परेशान
Damoh News: पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका व्यापारी, तंग आकर उठाया खौफनाक कदम, ढाई साल से था परेशान

Damoh News: दमोह में एक व्यापारी ने पेट दर्द से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार, वह पिछले ढाई साल से इस बीमारी से पीड़ित थे और कई अस्पतालों में इलाज कराने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:16 PM IST
Trending Photos

Damoh Hindi News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां तेजगढ़ इलाके में एक नामी कारोबारी ने पेट दर्द की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है. मृतक के परिजनों के मुताबिक वह पिछले करीब ढाई साल से पेट दर्द की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे. उन्होंने देश और प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराया था, लेकिन उन्हें कहीं भी इस दर्द से राहत नहीं मिली.

यह भी पढ़ें: आप भी जा रहे हैं कियोस्क? संचालक निकाल लेते हैं खाते से पैसे, दमोह में किसान से ठगी

पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका व्यापारी
दरअसल, जिले के तेजगढ़ में प्रतिष्ठित व्यापारी राकेश जैन अपने गोदाम में फांसी के फंदे से लटके मिले. व्यापारी की मौत के बाद मातम पसरा है और लोग दुखी हैं. राकेश के परिजनों के मुताबिक, वह पिछले ढाई साल से पेट दर्द से परेशान थे. उन्होंने प्रदेश और प्रदेश के बाहर कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला. बीती रात उन्हें फिर तेज दर्द हुआ जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बेटियों से किया लेकिन बेटियों के सो जाने के बाद राकेश ने गोदाम में जाकर फांसी लगा ली. तेजगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इस आत्महत्या की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: हिंदू लड़की से दुष्कर्म, फिर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वायरल किए अश्लील वीडियो

दमोह से दूसरी खबर
वहीं दूसरी ओर दमोह में खाद को लेकर किसानों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है और किसान गुस्से में हैं. आज एक बार फिर किसानों का गुस्सा उस वक्त देखने को मिला जब किसानों ने जिला मुख्यालय पर हंगामा किया. प्रशासन ने एमपी स्टेट एग्रो के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था की है और स्टेशन चौक स्थित स्टेट एग्रो केंद्र पर सुबह से ही किसानों की भीड़ देखी गई. किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे लेकिन उनका सब्र टूट गया और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया. किसानों ने एग्रो गोदाम का शटर उखाड़ दिया और उसके अंदर घुस गए. स्टेट एग्रो के अधिकारियों द्वारा पुलिस बुलाने के बाद ही मामला शांत हुआ. इस दौरान खाद के कुछ बोरी गायब होने की भी खबर है. इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, किसान धैर्य रखें और असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं.

damoh newsmp news

