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1100 रुपये में शादी का झांसा, हजारों युवक-युवतियों के टूटे अरमान, दमोह बुलाकर बनाया बेवकूफ

Damoh News: दमोह में शादी कराने के नाम पर करीब 8 से 10 हजार युवक-युवतियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यह धोखाधड़ी शादी करवाने के बहाने की गई थी. एक निजी मैरिज गार्डन में 'सर्व समाज परिचय सम्मेलन' का आयोजन किया गया था, जिसके लिए आयोजक संस्था ने प्रति व्यक्ति ₹1,100 का पंजीकरण शुल्क लिया था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:54 AM IST
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1100 रुपये में शादी का झांसा, हजारों युवक-युवतियों के टूटे अरमान, दमोह बुलाकर बनाया बेवकूफ

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में धोखाधड़ी का एक बेहद ही अजीब मामला सामने आया है. यहां शादी करवाने के बहाने न सिर्फ़ एक या दो बल्कि एक साथ 8,000 से 10,000 युवक-युवतियों के साथ धोखाधड़ी की गई. एक संस्था ने "सर्व समाज परिचय सम्मेलन" के नाम पर इन युवाओं को शादी करवाने का झांसा दिया और हर व्यक्ति से ₹1,100 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वसूली. हज़ारों लोग इस कार्यक्रम के लिए तय मैरिज गार्डन में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें किसी भी तरह की उचित व्यवस्था नहीं मिली. यह पूरी योजना ही एक फ़र्जीवाड़ा निकली. इस धोखे से गुस्साए पीड़ित लोगों ने ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया.

मैरिज गार्डन में मची अफरा- तफरी
दरअसल, दमोह में एक निजी मैरिज गार्डन में सर्व समाज के लिए एक परिचय-सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह से ही हज़ारों लोगों का आना शुरू हो गया था और दोपहर तक आते-आते भीड़ हज़ारों की संख्या में पहुंच गई थी. इसमें न केवल दमोह ज़िले के निवासी शामिल थे, बल्कि आस-पास के इलाकों से भी लोग आए थे. ये सभी लोग अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए विवाह संबंध तय करने की तलाश में थे. मैरिज गार्डन के भीड़-भाड़ वाले माहौल के बीच लोग परिचय-सत्र शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे,  तभी अचानक, वहां अफरा-तफरी मच गई और चारों ओर भारी हंगामा खड़ा हो गया.

गांव-गांव बांटे पंपलेट
हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने यातायात रोक दिया. जब बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें भीड़ को शांत करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी. लोगों ने पुलिस और ज़िला प्रशासन को अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि पिछले एक महीने से एक संगठन गांव-गांव घूम रहा था. पर्चे बांट रहा था और प्रचार अभियान चला रहा था और यह दावा कर रहा था कि पंजीकरण के लिए ₹1,100 जमा करने होंगे, जिसके बाद युवक-युवतियों के लिए एक वैवाहिक मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, ताकि उनके रिश्ते तय करने में आसानी हो सके.

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1100 रुपये में शादी का झांसा
शादी के लिए जीवनसाथी न मिल पाने से परेशान युवाओं को जब एक उम्मीद भरी पेशकश मिली तो उन्होंने भारी संख्या में इस पर प्रतिक्रिया दी. सिर्फ़ सौ-दो सौ नहीं, बल्कि आठ से दस हज़ार लोगों ने और हर किसी ने ₹1,100 की फ़ीस जमा करके आवेदन फ़ॉर्म भरा. लोग इस बड़ी उम्मीद के साथ मैरिज गार्डन पहुंचे थे कि आख़िरकार उनकी शादी हो जाएगी. लेकिन यह पूरा मामला एक कोरा फ़रेब निकला. आयोजकों ने वहां किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया था. यह 'मैचमेकिंग इवेंट' (जीवनसाथी चुनने का कार्यक्रम) सिर्फ़ दिखावे के लिए आयोजित किया गया था, जबकि उनका असली मकसद हर प्रतिभागी से ₹1,100 ऐंठना था जो कुल मिलाकर लाखों रुपयों की रक़म बन गई.

लोगों को बनाया बेवकूफ
पुलिस के समझाने-बुझाने के बाद सड़क पर कब्ज़ा जमाए बैठे प्रदर्शनकारी आखिरकार तितर-बितर हो गए. हालांकि, वे देर रात तक संगठन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करते रहे. जब मैरिज गार्डन में हंगामा मचा तो मुख्य आयोजक मौके से फरार हो गया, और अपने पीछे केवल दो युवा व्यक्तियों एक पुरुष और एक महिला को छोड़ गया, जो संयोगवश आरोपी के रिश्तेदार भी हैं. पुलिस के मुताबिक इस संस्था ने प्रचार प्रसार के जरिए हजारों लोगों से राशि ली है और उन्हें बेवकूफ बनाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस की जांच हर एंगल से की जाएगी.

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