दमोह स्टेशन पर अफरा-तफरी, बाल तस्करी की सूचना से अलर्ट हुआ प्रशासन, बोगियों में छापेमारी

Damoh News: प्रशासन पूरे देश में बाल श्रम और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी बीच, मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब यह खबर मिली कि बच्चों को बाल श्रम के उद्देश्य से अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए ले जाया जा रहा है. जानकारी मिलते ही पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग और श्रम विभाग की एक संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रेन में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

बाल तस्करी की सूचना से अलर्ट हुआ प्रशासन

दरअसल, बाल कल्याण समिति और अन्य संबंधित विभागों को यह जानकारी मिली थी कि बच्चों को बाल श्रम के उद्देश्य से दरभंगा से अहमदाबाद तक अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन विभागों ने मिलकर ट्रेन पर छापा मारा और उसमें यात्रा कर रहे बच्चों की जांच की. जहां ज्यादातर बच्चे अपने माता-पिता के साथ थे, वहीं कुछ बच्चे अपने आधार कार्ड के साथ यात्रा कर रहे थे. ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले टीम केवल कुछ ही डिब्बों की तलाशी ले पाई. फिर ट्रेन रवाना हो गई, लेकिन इस अभियान के दौरान कोई भी बाल श्रमिक बरामद नहीं हुआ.

रेलवे स्टेशन पर पुलिस- RPF की रेड

ट्रेन के रवाना होने के बाद अगले बड़े स्टेशन सागर को ट्रेन का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए. बाल कल्याण समिति और श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बाल श्रमिकों को रोजोना ट्रेनों के जरिए बड़े शहरों में ले जाया जा रहा है. विभाग इन शिकायतों को लेकर सतर्क है. इस खास सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक छापा मारा गया. हालांकि, समय की कमी के कारण बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका. फिर भी अब से इन ट्रेनों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा. इस बीच स्थानीय पुलिस और RPF के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई थी, और अब इन ट्रेनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

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