MP में फिर बदलेगा नाम, CM मोहन यादव ने की घोषणा; अब दमोह का 'हटा' होगा 'शिवकाशी'

Hatta to Shivkashi Name Change: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के हटा का नाम जल्द ही बदलकर 'शिवकाशी' किया जाएगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है. सीएम मोहन यादव ने हटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब हटा का नाम शिवकाशी होगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:09 AM IST
Hatta Name Change: मध्यप्रदेश सरकार लगातार शहरों और कस्बों के नाम बदल रही है और अब इसी कड़ी में दमोह जिले के हटा का नाम बदलने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में दमोह के हटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से हटावासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए हटा का नाम बदलकर इसे शिवकाशी नाम देने की घोषणा की. सीएम की घोषणा के बाद उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है.

हटा श्री श्री 1008 देवश्री गौरीशंकर की नगरी...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हटा का नाम बदलकर शिवकाशी नाम देने की घोषणा करते हुए कहा कि हटा श्री श्री 1008 देवश्री गौरीशंकर की नगरी है, इसलिए अब इसे शिवकाशी के रूप में ही जाना जाएगा. सीएम मोहन यादव ने गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और कहा कि गौरीशंकर मंदिर की आस्था और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हटा को शिवकाशी के नाम से पहचान दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह नाम क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान को और अधिक गौरव प्रदान करेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हटावासियों को और भी कई सौगातें दीं. सीएम मोहन यादव ने दमोह जिले के हटा में आयोजित ‘महिला सशक्तिकरण सम्मेलन’ में सहभागिता कर ₹405.58 करोड़ से अधिक लागत के 13 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हटा में नवीन आईटीआई भवन बनाया जाएगा. हटा में सर्वसुविधायुक्त नवीन नगर पालिका भवन एवं भव्य गीता भवन भी निर्मित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्य का दायदा बहुत विस्तृत है, इसलिए हटा के महाविद्यालय में अब कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन संकाय/विषय भी पढ़ाए जाएंगे.

शमशाबाद और मुलताई का नाम बदलने की भी तैयारी

मध्यप्रदेश सरकार सिर्फ हटा ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों के नाम बदलने की भी तैयारी कर रही है. हाल ही में सीएम मोहन ने हाल ही में विदिशा जिले के शमशाबाद का नाम बदलने की घोषणा की थी. शमशाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से घोषणा करते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया था कि अब शमशाबाद का नया नाम सूर्यनगर होगा. इसके साथ ही बैतूल जिले के मुलताई का नाम बदलकर मूलतापी करने का प्रस्ताव भी सामने आया है. शहरों के नाम बदलने के पीछे सरकार का कहना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुसार कई शहरों और कस्बों के पुराने नामों को बदला जा रहा है.

