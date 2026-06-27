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'ईद पर सब गाय का मांस खाएंगे', मुस्लिम युवक की पोस्ट से दमोह में तनाव, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Damoh News: दमोह जिले के हटा में एक मुस्लिम युवक की सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट के बाद भारी हंगामा मच गया है. मुहर्रम के दिन युवक ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि ईद के दिन खायेंगे गाय का मांस.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 27, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:29 AM IST
'ईद पर सब गाय का मांस खाएंगे', मुस्लिम युवक की पोस्ट से दमोह में तनाव, पुलिस ने दर्ज किया मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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