'ईद पर सब गाय का मांस खाएंगे', मुस्लिम युवक की पोस्ट से दमोह में तनाव, पुलिस ने दर्ज किया मामला

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Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है. दरअसल, मुहर्रम के दौरान इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें हटा के एक मुस्लिम युवक, शादाब खान ने लिखा था कि, "ईद के दिन सब गाय का मांस खाएंगे." इस भड़काऊ टिप्पणी की खबर से स्थानीय हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया. इस आक्रोश को देखते हुए उस मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
मुहर्रम के दिन वायरल पोस्ट से हटा में तनाव
दरअसल मुहर्रम के दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें इंस्टाग्राम आईडी से किए गए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट था. उस पोस्ट में एक मुस्लिम युवक ने लिखा था कि ईद के दिन सब लोग गाय का मांस खाएंगे. जब जिले के हटा इलाके में हिंदू संगठनों ने इस वायरल पोस्ट की जांच की, तो उन्हें पता चला कि यह आईडी हटा में रहने वाले शादाब नाम के एक मुस्लिम युवक की थी और उसी ने यह पोस्ट किया था. हिंदू संगठन बहुत नाराज हो गए और वे हटा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस को सारे सबूत भी दिए गए. शादाब की इस हरकत के बाद पूरे इलाके के लोगों में गुस्सा है.
हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश
हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम त्योहारों के दौरान अक्सर ऐसी भड़काऊ पोस्ट की जाती हैं. साथ ही, हिंदू नेताओं का आरोप है कि यह हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की एक सोची-समझी साजिश है. मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कार में हुए धमाके की घटना से इसे जोड़ते हुए, उनका तर्क है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिशें एक योजना के तहत की जा रही हैं.
युवक के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस को दी गई अर्जी में आरोपी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा. इस बीच देर रात हाटा पुलिस स्टेशन में शादाब खान नाम के एक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया. एडिशनल SP के मुताबिक शिकायत के आधार पर तकनीकी जांच चल रही है. आरोपी अभी फरार है, लेकिन जल्द ही उसकी गिरफ़्तारी की उम्मीद है.
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