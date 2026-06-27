'ईद पर सब गाय का मांस खाएंगे', मुस्लिम युवक की पोस्ट से दमोह में तनाव, पुलिस ने दर्ज किया मामला

मुहर्रम के दिन वायरल पोस्ट से हटा में तनाव

दरअसल मुहर्रम के दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें इंस्टाग्राम आईडी से किए गए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट था. उस पोस्ट में एक मुस्लिम युवक ने लिखा था कि ईद के दिन सब लोग गाय का मांस खाएंगे. जब जिले के हटा इलाके में हिंदू संगठनों ने इस वायरल पोस्ट की जांच की, तो उन्हें पता चला कि यह आईडी हटा में रहने वाले शादाब नाम के एक मुस्लिम युवक की थी और उसी ने यह पोस्ट किया था. हिंदू संगठन बहुत नाराज हो गए और वे हटा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस को सारे सबूत भी दिए गए. शादाब की इस हरकत के बाद पूरे इलाके के लोगों में गुस्सा है.