एमपी में साइबर ठगों का आतंक! फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दमोह एसपी को बनाया निशाना, ऐसे हुआ खुलासा

Damoh Crime News: मध्य प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, इस अपराध में लिप्त लोगों तक आसानी से पहुंच पाना भी मुश्किल भरा काम है. लोग अपने साथ हुए साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस के पास जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं. लेकिन एमपी के दमोह जिले में पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, यानी जिले के एसपी को भी साइबर क्रिमिनल्स ने नहीं छोड़ा. अब दमोह एसपी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं. एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी के नाम से सामने आई एक फेसबुक आईडी के बाद यह खुलासा हुआ.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दमोह एसपी सोमवंशी के नाम और फोटो वाली एक आईडी अचानक सुर्खियों में आई. इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हुई, तो इलाके के लोग बेहद खुश थे. खुशी इस बात की थी कि एसपी उन्हें अपनी मित्रता सूची में शामिल कर रहे हैं और आम नागरिकों के लिए एसपी से जुड़ना बड़ी बात थी. लिहाजा लोगों ने रिक्वेस्ट स्वीकार करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोग इस आईडी से जुड़ गए, लेकिन कुछ जागरूक लोगों को इसमें जरा सा शक हुआ. तो उन्होंने सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की जानकारी दी और पूछा कि क्या वाकई एसपी की यह आईडी है. बात एसपी सोमवंशी तक पहुंची और जब उन्होंने अपनी फोटो लगी आईडी देखी तो हैरान रह गए.

पहले भी आ चुके हैं केस

हकीकत में यह आईडी पूरी तरह से फेक है, जिसे किसी शातिर ने बनाया है. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तमाम माध्यमों से लोगों को जानकारी दी कि उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है. इस अकाउंट के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से न जुड़े और न ही कोई बातचीत करे. एसपी ने यह साफ किया कि इसे लेकर वे रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं और उन्होंने साइबर सेल को निर्देशित भी किया है कि वह पता लगाए कि आखिर किसने यह आईडी बनाई है और कौन उनकी फोटो व नाम का इस्तेमाल कर रहा है. देश-प्रदेश सहित दमोह में यह पहला बार नहीं हुआ है, जब किसी बड़े अधिकारी के नाम से इस तरह का फर्जी अकाउंट बनाया गया है. कुछ दिन पहले ही जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया था.

समय रहते खुलासा हुआ

वहीं कलेक्टर की फोटो का इस्तेमाल कर वियतनाम के किसी नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था और साइबर अपराधी ने लोगों से पैसों की मांग की थी. इसके अलावा उनकी एडिटेड फोटोज भी वायरल हुई थीं. कलेक्टर ने इस बात की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक बदमाशों के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है और अब एसपी को निशाना बनाया गया है. गनीमत रही कि शुरुआती दौर में ही फेक आईडी के बारे में स्थिति साफ हो गई, वरना आम आदमी ठगी जैसे मामलों का शिकार हो सकते थे. वहीं ये अपराधी इस अकाउंट के जरिए किसी भी तरह का अपराध कर एसपी को मुसीबत में डाल सकते थे.

