Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3048007
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में साइबर ठगों का आतंक! फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दमोह एसपी को बनाया निशाना, ऐसे हुआ खुलासा

Damoh Cyber ​​Crime News: मध्य प्रदेश में लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है. वहीं दमोह जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी यानि जिले के एसपी को भी निशाना बना लिया. मिली जानकारी के मुताबिक, एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी के नाम पर फर्जी आईडी का खुलासा हुआ है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी के में साइबर ठगों का आतंक!
एमपी के में साइबर ठगों का आतंक!

Damoh Crime News: मध्य प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, इस अपराध में लिप्त लोगों तक आसानी से पहुंच पाना भी मुश्किल भरा काम है. लोग अपने साथ हुए साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस के पास जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं. लेकिन एमपी के दमोह जिले में पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, यानी जिले के एसपी को भी साइबर क्रिमिनल्स ने नहीं छोड़ा. अब दमोह एसपी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं. एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी के नाम से सामने आई एक फेसबुक आईडी के बाद यह खुलासा हुआ.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दमोह एसपी सोमवंशी के नाम और फोटो वाली एक आईडी अचानक सुर्खियों में आई. इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हुई, तो इलाके के लोग बेहद खुश थे. खुशी इस बात की थी कि एसपी उन्हें अपनी मित्रता सूची में शामिल कर रहे हैं और आम नागरिकों के लिए एसपी से जुड़ना बड़ी बात थी. लिहाजा लोगों ने रिक्वेस्ट स्वीकार करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोग इस आईडी से जुड़ गए, लेकिन कुछ जागरूक लोगों को इसमें जरा सा शक हुआ. तो उन्होंने सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की जानकारी दी और पूछा कि क्या वाकई एसपी की यह आईडी है. बात एसपी सोमवंशी तक पहुंची और जब उन्होंने अपनी फोटो लगी आईडी देखी तो हैरान रह गए.

पहले भी आ चुके हैं केस
हकीकत में यह आईडी पूरी तरह से फेक है, जिसे किसी शातिर ने बनाया है. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तमाम माध्यमों से लोगों को जानकारी दी कि उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है. इस अकाउंट के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से न जुड़े और न ही कोई बातचीत करे. एसपी ने यह साफ किया कि इसे लेकर वे रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं और उन्होंने साइबर सेल को निर्देशित भी किया है कि वह पता लगाए कि आखिर किसने यह आईडी बनाई है और कौन उनकी फोटो व नाम का इस्तेमाल कर रहा है. देश-प्रदेश सहित दमोह में यह पहला बार नहीं हुआ है, जब किसी बड़े अधिकारी के नाम से इस तरह का फर्जी अकाउंट बनाया गया है. कुछ दिन पहले ही जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया था.

Add Zee News as a Preferred Source

समय रहते खुलासा हुआ
वहीं कलेक्टर की फोटो का इस्तेमाल कर वियतनाम के किसी नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था और साइबर अपराधी ने लोगों से पैसों की मांग की थी. इसके अलावा उनकी एडिटेड फोटोज भी वायरल हुई थीं. कलेक्टर ने इस बात की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक बदमाशों के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है और अब एसपी को निशाना बनाया गया है. गनीमत रही कि शुरुआती दौर में ही फेक आईडी के बारे में स्थिति साफ हो गई, वरना आम आदमी ठगी जैसे मामलों का शिकार हो सकते थे. वहीं ये अपराधी इस अकाउंट के जरिए किसी भी तरह का अपराध कर एसपी को मुसीबत में डाल सकते थे.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

damoh newsDamoh Cyber ​​Crime

Trending news

damoh news
एमपी में साइबर ठगों का आतंक! फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दमोह एसपी को बनाया निशाना
mp news
किसान ने CM ने मांग ली अनोखी चीज, पत्र लिखकर आने-जाने के लिए की डिमांड, जानिए मामला
mp employee
नए साल के बाद जारी रहेगी 5-डे वर्किंग व्यवस्था! एमपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
cm mohan yadav
जब सूर्य खुद देगा प्रमाण…साल के सबसे छोटे दिन डोंगला में होगा विज्ञान का महापरीक्षण
mp news
चर्च में ब्लाइंड बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा
gwalior crime news
फूफा ने 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने 5 महीने बाद खोल पोल
gwalior gaushala
एमपी की सबसे बड़ी गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौतें, कैसे हुई बड़ी लापरवाही?
Bhopal Metro Inauguration
भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितना लगेगा किराया?
MP police news
अब तनावमुक्त रहेगी एमपी पुलिस! 21 दिसंबर को मौन धारण करेंगे 50 हजार से ज्यादा जवान
mp news
एनीमिया का गढ़ बन रहा है MP! हर दूसरे बच्चे और हर तीसरी महिला को एनीमिया का खतरा