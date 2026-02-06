MP के इस गांव के दूल्हे ने रचा इतिहास, हाथ में संविधान की किताब लेकर चढ़ा घोड़ी, परिजन बोले- यह सिर्फ बारात नहीं,आत्मसम्मान का उत्सव है

Damoh News: दमोह में एक अनोखी और ऐतिहासिक बारात देखने को मिली, जहां पहली बार दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर पूरे सम्मान के साथ निकला. इस दौरान दूल्हे के हाथ में घोड़ी की लगाम की जगह भारतीय संविधान की किताब थाम रखी थी.
Dalit Groom Constitution Book: मध्यप्रदेश के दमोह में एक शादी ने इतिहास रच दिया है. यहां आजादी के बाद पहली बार एक दलित दूल्हा सम्मान और स्वाभिमान के साथ घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर निकला. इस दौरान दूल्हे के हाथ में भारतीय संविधान की किताब थी. गांव में पहली बार दलित समाज के दूल्हे की बारात घोड़ी पर पूरे धूमधान से निकाली.
ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच बाराती झूमते-नाचते नजर आए. इस मौके पर समाज के लोगों ने कहा कि यह रछवाई (बारात निकालना) केवल शादी की रस्म नहीं बल्कि समानता और आत्मसम्मान का उत्सव है. बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से बारात निकासी पर समाज के लोगों ने पुलिस और प्रशासन का आभार व्यक्त किया.
दूल्हे ने घोड़े पर बारात निकालने की जाताई थी इच्छा
दरअसल पूरा मामला दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के कुआं खेड़ा महदेला गांव का है. इस गांव में आज भी परम्परा है कि दलित वर्ग के लोग शादी में बारात और रछवाई में घोड़े पर सवार नहीं हो सकते और घोड़े पर सवार दूल्हा बारात नहीं निकाल सकता. इस परंपरा को दशकों से इस गांव के लोग मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस गांव के नन्दू बंसल ने इस परंपरा को तोड़ना चाहता था और उसकी ख्वाइश थी कि वो भी घोड़ी पर सवार होकर गांव में निकले.
परिजनों ने SP और कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन
जिसके बाद बंसल समुदाय और SC महासभा ने SP श्रुति कीर्ति सोमवंशी और और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा. इसमें उन्होंने यह आशंका जताई थी कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग घोड़े पर निकलने वाले बारात के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी. SP ने हटा पुलिस स्टेशन को शांति और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया. बुधवार रात को पटेरा तहसीलदार उमेश तिवारी और हटा पुलिस स्टेशन से पुलिस फोर्स गांव पहुंची. उन्होंने बंसल परिवार के सदस्यों और गांव के दूसरे लोगों से बात की.
5 फरवरी को निकली बारात
तमाम लोगों ने ऐसी किसी पाबन्दी से इंकार कर दिया लोगों ने कहा कि जो भी किसी भी जाति का व्यक्ति घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालना चाहे निकाल सकता है. किसी को कोई आपत्ति नहीं. 5 फरवरी को नंदू की बारात निकली और लोगों ने किसी भी तरह की आपत्ति नहीं ली, लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे. लिहाजा गांव में पुलिस बल तैनात किया गया.
