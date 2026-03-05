Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3131105
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदमोह

दमोह में हैवानियत की सारी हदें पार, कत्ल के बाद युवक का मांस खाया और पिया खून, कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

Damoh News-दमोह में सिरफिरे ने नाबालिग की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी. इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतक का मांस खाया और खून पिया. आरोपी की यह करतूत लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह में हैवानियत की सारी हदें पार, कत्ल के बाद युवक का मांस खाया और पिया खून, कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

Brutal Murder in Damoh-मध्यप्रदेश के दमोह से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हथौड़े से सिर कुचलकर नाबालिग को मार डाला. नाबालिग की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके सिर से मांस का निकालकर खाया, फिर खून पिया. इसके बाद आरोपी ने अपने चेहरे पर खून भी लगाया. खून पीने और मांस खाने का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक किशोर भाई दूज के लिए अपनी बहन के घर आया था. 
 
बहन के घर आया था युवक
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 16 वर्षीय भरत विश्वकर्मा के रूप में हुई है. भरत इमलिया चौकी क्षेत्र के अर्थखेड़ा गांव का रहने वाला था. वह भाई दूज पर अपनी बहन के पास समन्ना गांव आया था. बहन के घर के सामने  पहुंचने से पहले ही आरोपी ने उस पर हथौड़े से हमला कर दिया. आरोपी ने 15-20 बार हथौड़े से वार किया. गंभीर चोट लगने की वजह से भरत की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय ग्रामीण भी मौजूद थे लेकिन डर के चलते किसी ने भरत को बचाने की कोशिश नहीं की. 

मांस खाया और खून पिया
आरोपी गुड्डा पटेल ने भरत की हत्या करने के बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी ने मृतक युवक का मांस खाया और खून पिया. आसपास खड़े लोगों ने उसकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हाथ में हथौड़ा लेकर खेतों की तरफ भाग निकला. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी को ढूंढने में जुट गई. 

मुश्किल से गिरफ्त में आया आरोपी
वारदात के बाद खेतों की तरफ भागते समय आरोपी एक खेत में जा घुसा, जहां फेंसिंग के तार में फंस गया. ग्रामीणों ने उसे वहीं घेर लिया. जब आरोपी ने खुद को घिरा देखा तो उसने पुलिसवालों और गांववालों पर भी हमला करने की कोशिश की. डर के चलते ग्रामीण थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से हथियार छूटा. ग्रामीणों ने पथराव कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी की हत्या भी कर चुका है आरोपी
एक ग्रामीण ने बताया कि आरोपी गुड्डा पटेल 20 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या कर चुका है. 2 साल पहले ही उसकी सजा पूरी हुई थी. आरोपी अकेला ही गांव में घूमता रहा था. इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अमित गौत ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमॉर्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-बम धमाकों से दहला कटनी, घर में घुसकर दागे देसी बम, मासूम और महिलाएं आईं चपेट में

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsdamoh murder news

Trending news

mp news
दमोह में हैवानियत की सारी हदें पार, कत्ल के बाद युवक का मांस खाया और पिया खून
mp news
सौरभ शर्मा की 100 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, सरकारी खजाने में जाएगा सोना और कैश
mp news
बम धमाकों से दहला कटनी, घर में घुसकर दागे देसी बम, मासूम और महिलाएं आईं चपेट में
Priyanshi Prajapati
जीता सिल्वर, फिर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से फंसी MP की बेटी; ऐसे आई वापस
rang panchami
होली तो बीत गई, लेकिन कब है रंग पंचमी? MP में खेली जाएगी अनोखी होली
mp news
MP में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, सीनियर मंत्री हो सकते हैं बाहर, मची खलबली
Mohan Yadav
खाड़ी देशों में रह रहे MP के लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी ये खास सुविधा
Holi 2026
होली तो बीत गई, लेकिन पुलिस वालों ने एक दिन बाद क्यों खेली होली? जानें वजह
Vishnu Deo Sai
मुख्यमंत्री निवास में रंगों की बौछार, CM साय ने अधिकारियों-कर्मचारियों संग खेली होली
mp news
लापरवाही ने ली जान! एंबुलेंस का गेट खुला रहा और फर्श पर पड़े रहे घायल BJP नेता, मौत