दमोह में हैवानियत की सारी हदें पार, कत्ल के बाद युवक का मांस खाया और पिया खून, कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

Brutal Murder in Damoh-मध्यप्रदेश के दमोह से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हथौड़े से सिर कुचलकर नाबालिग को मार डाला. नाबालिग की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके सिर से मांस का निकालकर खाया, फिर खून पिया. इसके बाद आरोपी ने अपने चेहरे पर खून भी लगाया. खून पीने और मांस खाने का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक किशोर भाई दूज के लिए अपनी बहन के घर आया था.



बहन के घर आया था युवक

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 16 वर्षीय भरत विश्वकर्मा के रूप में हुई है. भरत इमलिया चौकी क्षेत्र के अर्थखेड़ा गांव का रहने वाला था. वह भाई दूज पर अपनी बहन के पास समन्ना गांव आया था. बहन के घर के सामने पहुंचने से पहले ही आरोपी ने उस पर हथौड़े से हमला कर दिया. आरोपी ने 15-20 बार हथौड़े से वार किया. गंभीर चोट लगने की वजह से भरत की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय ग्रामीण भी मौजूद थे लेकिन डर के चलते किसी ने भरत को बचाने की कोशिश नहीं की.

मांस खाया और खून पिया

आरोपी गुड्डा पटेल ने भरत की हत्या करने के बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी ने मृतक युवक का मांस खाया और खून पिया. आसपास खड़े लोगों ने उसकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हाथ में हथौड़ा लेकर खेतों की तरफ भाग निकला. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी को ढूंढने में जुट गई.

मुश्किल से गिरफ्त में आया आरोपी

वारदात के बाद खेतों की तरफ भागते समय आरोपी एक खेत में जा घुसा, जहां फेंसिंग के तार में फंस गया. ग्रामीणों ने उसे वहीं घेर लिया. जब आरोपी ने खुद को घिरा देखा तो उसने पुलिसवालों और गांववालों पर भी हमला करने की कोशिश की. डर के चलते ग्रामीण थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से हथियार छूटा. ग्रामीणों ने पथराव कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया.

पत्नी की हत्या भी कर चुका है आरोपी

एक ग्रामीण ने बताया कि आरोपी गुड्डा पटेल 20 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या कर चुका है. 2 साल पहले ही उसकी सजा पूरी हुई थी. आरोपी अकेला ही गांव में घूमता रहा था. इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अमित गौत ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमॉर्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

