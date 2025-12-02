Advertisement
दमोह में अरंडी के बीज खाने से स्कूल के 30 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त होने पर परिजन लाए अस्पताल, गांव में मचा हड़कंप

Damoh News-दमोह के पथरिया ब्लॉक के किशुनगंज में बच्चों ने अरंडी के बीज खा लिए, जिससे 30 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बच्चों को दमोह के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और प्रशासन हरकत में आया, बच्चों का इलाज जारी है. वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन खुद मरीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इलाके के एसडीएम जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:47 PM IST
दमोह में अरंडी के बीज खाने से स्कूल के 30 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त होने पर परिजन लाए अस्पताल, गांव में मचा हड़कंप

30 School Students Fall Ill-मध्यप्रदेश के दमोह जिले के किशुनगंज गांव में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल में खेलते समय कुछ बच्चों ने मूंगफली जैसे दिखने वाले अरंडी के बीच खा लिए. घर लौटते ही बच्चों को उल्टियां और दस्त शुरू हो गए. देखते ही देखते 30 बच्चे बीमार पड़ गए, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों ने सभी बच्चों को तुरंत ऑटो और एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. 

मूंगफली समझकर खाए अरंडी के बीज
बच्चों के परिजनों का कहना है कि उन्होंने सोचा कि बच्चे मूंगफली खा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे अरंडी के जहरीले बीज थे. एक बच्चे की मां जानकी पटेल ने बताया कि बीज खाने से कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अस्पताल में मेडिकल टीम बढ़ाने का निर्देश दिया है. जिला अस्पताल में सभी बच्चों का इलाज शुरू किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से बच्चों की हालत में तेजी से सुधार आ रहा है. 

अस्पताल पहुंचे आला अधिकारी
इस घटना की जानकारी लगते ही एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी और पथरिया एसडीएम निखत चौरसिया जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने बच्चों और परिजनों से बात कर हालात जानें. इसके साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को किशुनगंज गांव भेजा गया, जहां पुलिस ने मुनादी कर लोगों से अपील की कि यदि कोई बच्चा बीमार है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं. 

सभी बच्चों की हालत स्थिर
एसडीएम निखत चौरसिया ने बताया कि बच्चों की स्थिति स्थिर है और सभी खतरे से बाहर हैं. बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी. यदि स्कूल में अरंडी के पौदे मिले, तो उन्हें तुरंत नष्ट किया जाएगा. साथ ही गांव वालों को विषैले पौधों की पहचान और उनसे दूर रहने के बारे में जागरूक किया जाएगा. 

मंत्री ने दिए निर्देश
घटना पर राज्यमंत्री लखन पटेल ने जिला प्रशासन को बेहतर उपचार और सभी आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल सभी बच्चों की हालत में सुधार है और अस्पताल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. 

