Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040304
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP की 38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर

Damoh News: दमोह में एक 38 वर्षीय महिला ने अपनी दसवीं संतान को जन्म दिया है. 18 साल पहले शादी के बंधन में बंधी महिला के अब सात बेटियां और तीन बेटे हैं, जिनमें उनका सबसे बड़ा बेटा 17 साल का है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP की 38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने 38 साल की उम्र में अपने दसवें बच्चे को जन्म दिया है. आम तौर पर देश में छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा है. हालांकि कभी-कभी, कुछ जाने-माने लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को बढ़ावा देने वाले बयान देते हैं, लेकिन ये बयान अक्सर राजनीतिक मकसद से दिए जाते हैं और जनता पर इनका असर अब बहुत कम होता है. इसी बीच दमोह ज़िले की इस महिला ने अपने दसवें बच्चे को जन्म देकर सुर्खियां बटोरी हैं.

38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म
दरअसल, आदिवासी समुदाय की एक महिला कुसुम आदिवासी ने जिले के रनेह हेल्थ सेंटर में अपने दसवें बच्चे को जन्म दिया है और अब वह सुर्खियों में है. सिर्फ़ 38 साल की कुसुम की शादी 18 साल पहले हुई थी और एक साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया. वह बेटा अब 17 साल का है. तब से कुसुम ने आठ और बच्चों को जन्म दिया है और दो दिन पहले उन्होंने अपने दसवें बच्चे, एक और बेटे का स्वागत किया. अपने दस बच्चों में से कुसुम के अब सात बेटियां और तीन बेटे हैं.

नौ डिलीवरी घर पर
खास बात यह है कि उनकी पिछली नौ डिलीवरी नॉर्मल हुई थीं, और कुसुम ने अपने सभी बच्चों को घर पर ही जन्म दिया था. हालांकि इस बार अपने दसवें बच्चे के साथ दिक्कतें आईं और महिला को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा गया. स्थानीय आशा वर्कर (कम्युनिटी हेल्थ वर्कर) लगातार उन पर नज़र रख रही थीं और कुसुम को, जिन्हें अब हाई-रिस्क माना जा रहा था, रनेह के सरकारी अस्पताल ले गईं. यह पहली बार था जब कुसुम किसी अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही थीं. इसे सिर्फ़ भगवान का चमत्कार ही कहा जा सकता है कि हाई-रिस्क होने के बावजूद उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने अपने दसवें बच्चे को नॉर्मल तरीके से जन्म दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कुसुम और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ
डिलीवरी के बाद कुसुम और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं. आज के ज़माने में ऐसे मामले काफी अजीब लगते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं, और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है, लोग उस महिला के दस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि यह महिला पहली है जिसके दस बच्चे हैं असल में, कुछ दशक पहले यह संख्या और भी ज़्यादा थी. हालांकि समय के साथ लोगों ने परिवार नियोजन अपनाया, सरकार और समाज की बात सुनी, और 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' के विचार को अपनाया, जिससे उन्होंने अपने परिवारों का आकार सीमित कर लिया. शायद इसीलिए दसवां बच्चा होना लोगों के लिए इतनी बड़ी बात बन गई है.

पति नंदराम बोले-अब कराएंगे नसबंदी
कुसुम के 43 साल के पति नंदराम एक आदिवासी मज़दूर हैं और अपने बड़े परिवार से खुश हैं. वह अपने बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और गर्व से कहते हैं कि भगवान ने उन्हें इतने सारे बच्चे दिए हैं. हालांकि अब जब बच्चों की संख्या दस हो गई है तो नंदराम कहते हैं कि अब यह सिलसिला रुकेगा और उनकी पत्नी का नसबंदी ऑपरेशन होगा, और उनके और बच्चे नहीं होंगे. इस बीच उनका 17 साल का बेटा अपने छोटे भाई की देखभाल में मदद कर रहा है और अपनी मां का भी ख्याल रख रहा है, जबकि दूसरे भाई-बहन भी परिवार में एक और भाई पाकर खुश हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

damoh newsmp news

Trending news

mp news
MP में सैलरी पेमेंट प्रोसेस हुआ डिजिटल, ट्रेजरी एंड अकाउंट में बदलाव, 1 को वेतन
Food Poisoning
जिंदगी की जंग में एक और युवक ने तोड़ा दम, खजुराहो फूड पॉइजनिंग में अब तक 4 की मौत...
ratlam news
'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए गरुण भगवान! गांव में हो रहा कीर्तन-भजन, देखने उमड़ी भीड़
Neemuch News
एक ही चिता पर पति-पत्नी की अंतिम यात्रा, मौत में भी नहीं छोड़ा साथ, गांव में मातम
guna news
10 साल बाद गुना के परिवार को मिली आजादी, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग
Burhanpur rape case
‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा! नकली पुलिस ने पुलिसकर्मी से कॉल कर मांगे 1.7 लाख
chhattisgarh news
55 साल का 'लुटेरा दूल्हा'! 4 शादियां, 5 बच्चे, चौथी डॉक्टर पत्नी के साथ मिलकर की ठगी
Itarsi police station news
एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद, फिनाइल पीने के बाद 3 अस्पताल में भर्ती
Chhattisgarh Crime News
कांग्रेस नेता के लाज में घुसकर हाथापाई, दर्जनभर से अधिक लोगों ने किया हमला