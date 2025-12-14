MP की 38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने 38 साल की उम्र में अपने दसवें बच्चे को जन्म दिया है. आम तौर पर देश में छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा है. हालांकि कभी-कभी, कुछ जाने-माने लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को बढ़ावा देने वाले बयान देते हैं, लेकिन ये बयान अक्सर राजनीतिक मकसद से दिए जाते हैं और जनता पर इनका असर अब बहुत कम होता है. इसी बीच दमोह ज़िले की इस महिला ने अपने दसवें बच्चे को जन्म देकर सुर्खियां बटोरी हैं.

38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म

दरअसल, आदिवासी समुदाय की एक महिला कुसुम आदिवासी ने जिले के रनेह हेल्थ सेंटर में अपने दसवें बच्चे को जन्म दिया है और अब वह सुर्खियों में है. सिर्फ़ 38 साल की कुसुम की शादी 18 साल पहले हुई थी और एक साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया. वह बेटा अब 17 साल का है. तब से कुसुम ने आठ और बच्चों को जन्म दिया है और दो दिन पहले उन्होंने अपने दसवें बच्चे, एक और बेटे का स्वागत किया. अपने दस बच्चों में से कुसुम के अब सात बेटियां और तीन बेटे हैं.

नौ डिलीवरी घर पर

खास बात यह है कि उनकी पिछली नौ डिलीवरी नॉर्मल हुई थीं, और कुसुम ने अपने सभी बच्चों को घर पर ही जन्म दिया था. हालांकि इस बार अपने दसवें बच्चे के साथ दिक्कतें आईं और महिला को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा गया. स्थानीय आशा वर्कर (कम्युनिटी हेल्थ वर्कर) लगातार उन पर नज़र रख रही थीं और कुसुम को, जिन्हें अब हाई-रिस्क माना जा रहा था, रनेह के सरकारी अस्पताल ले गईं. यह पहली बार था जब कुसुम किसी अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही थीं. इसे सिर्फ़ भगवान का चमत्कार ही कहा जा सकता है कि हाई-रिस्क होने के बावजूद उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने अपने दसवें बच्चे को नॉर्मल तरीके से जन्म दिया.

कुसुम और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ

डिलीवरी के बाद कुसुम और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं. आज के ज़माने में ऐसे मामले काफी अजीब लगते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं, और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है, लोग उस महिला के दस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि यह महिला पहली है जिसके दस बच्चे हैं असल में, कुछ दशक पहले यह संख्या और भी ज़्यादा थी. हालांकि समय के साथ लोगों ने परिवार नियोजन अपनाया, सरकार और समाज की बात सुनी, और 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' के विचार को अपनाया, जिससे उन्होंने अपने परिवारों का आकार सीमित कर लिया. शायद इसीलिए दसवां बच्चा होना लोगों के लिए इतनी बड़ी बात बन गई है.

पति नंदराम बोले-अब कराएंगे नसबंदी

कुसुम के 43 साल के पति नंदराम एक आदिवासी मज़दूर हैं और अपने बड़े परिवार से खुश हैं. वह अपने बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और गर्व से कहते हैं कि भगवान ने उन्हें इतने सारे बच्चे दिए हैं. हालांकि अब जब बच्चों की संख्या दस हो गई है तो नंदराम कहते हैं कि अब यह सिलसिला रुकेगा और उनकी पत्नी का नसबंदी ऑपरेशन होगा, और उनके और बच्चे नहीं होंगे. इस बीच उनका 17 साल का बेटा अपने छोटे भाई की देखभाल में मदद कर रहा है और अपनी मां का भी ख्याल रख रहा है, जबकि दूसरे भाई-बहन भी परिवार में एक और भाई पाकर खुश हैं.

