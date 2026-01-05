Advertisement
दूषित पानी पर पैनी नजर, वाटर सप्लाई को लेकर दमोह प्रशासन सख्त, कलेक्टर खुद करेंगे मॉनिटरिंग; हेल्पलाइन नंबर जारी

Damoh News: इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद दमोह जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. कलेक्टर सुधीर कोचर ने जिले की सभी नगर पालिकाओं, पंचायतों और जनपदों को वाटर सप्लाई स्कीम की सघन जांच के निर्देश दिए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:48 AM IST
Damoh News: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई दुखद मौतों ने पूरे राज्य को हिला दिया है. इस घटना से सबक लेते हुए दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने जिले में साफ़ पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. राज्य सरकार के सख्त निर्देशों के बाद दमोह प्रशासन "एक्टिव मोड" में है, और पानी की सप्लाई की सुरक्षा के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई हैं.

वाटर सप्लाई को लेकर दमोह प्रशासन सख्त
दरअसल, इंदौर में मौतों की वजह बने दूषित पानी को दूसरी जगहों पर कहर बरपाने ​​से रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, और कई जिलों में प्रशासन भी हरकत में आ गया है. दमोह जिले में भी इंदौर की घटना और सरकार से मिले निर्देशों के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है. कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों को आदेश जारी किए हैं.

दूषित पानी की गहन जांच
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि वॉटर सप्लाई स्कीम के तहत दिए जाने वाले पानी की क्वालिटी और सप्लाई पर खास ध्यान दिया जाए, यह पक्का किया जाए कि यह पीने के लिए सुरक्षित हो और इससे कोई बीमारी न हो. सप्लाई लाइन की हर एक पाइप की अच्छी तरह से जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं. संबंधित विभाग यह जांच करेगा कि कहीं कोई पाइपलाइन गंदगी या सीवेज के पानी से दूषित तो नहीं है.

यह भी पढ़ें: इंदौर त्रासदी के बाद एक्शन में सरकार, सीएम के निर्देश पर अचानक बैठक, जानिए पूरा अपडेट

 

कलेक्टर खुद करेंगे मॉनिटरिंग
कलेक्टर ने साफ कहा है कि अगर कहीं भी ऐसी स्थिति है या होने की संभावना है तो पाइपलाइन को 24 घंटे के अंदर तुरंत रिपेयर किया जाना चाहिए. कलेक्टर कोचर के अनुसार, उन्होंने जिला पंचायत CEO और DUDA (जिला शहरी विकास एजेंसी) के प्रोजेक्ट ऑफिसर को भी पूरे जिले में पानी की सप्लाई पर नज़र रखने का निर्देश दिया है. कलेक्टर खुद भी पूरी स्थिति पर नज़र रखेंगे और मॉनीटरिंग करेंगे. जिले के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां वे पानी की सप्लाई से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

