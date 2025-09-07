आखिर क्यों इस गांव में सालो-साल नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912666
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

आखिर क्यों इस गांव में सालो-साल नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग

MP News: मध्य प्रदेश के दमोह में एक ऐसा गांव भी है जहां पक्के मकान के निर्माण को पाप और अशुभ समझा जाता है. जानिए इस गांव के बदलते तस्वीर के बारे में.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Damoh Pm Awas Yojana: मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां दशकों से घरों के निर्माण को पाप समझा जाता था. जो कोई भी गांव में पक्के घर का निर्माण करता उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी ऐसा गांव वालों का मानना था. इस अंधविश्वास की जाल में बुने गांव वालों को पीएम आवास योजना ने आईना दिखाया. अंधविश्वास को तोड़ा और आज गांव में पीएम आवास योजना के तहत 76 नए पक्के घरों का निर्माण हुआ है. 

क्या है पूरा मामला
ये पूरा मामला दमोह के करैया राख गांव का है. यहां सदियों से लोगों के दिमाग में अंधविश्वास का भूत चढ़ा था. लोगों का मानना था कि पक्का घर के निर्माण से घरों में सांप आते हैं और सांप के दंश से घर में रहने वाले की मौत हो जाती है. इस अंधविश्वास के साय में जी रहे यहां के ग्रामीणों ने कभी भी पक्के मकान का निर्माण नहीं कराया. सालों-साल धूप पानी बरसाती मौसम में कच्चे मकान के सहारे जीते रहें. 

पीएम आवास ने कैसे बदली सोच
गांव का हाल ऐसा हो गया कि पक्का मकान बनाने कि कल्पना ही यहां जैसे खत्म हो गई. हालांकि प्रशासन और पंचायत पदाविकारियों के लगातार प्रयास से लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा गया. पीएम आवास योजना के बारे में जागरूक किया गया. उन्हें बताया गया कि पक्के घर सुरक्षित होते हैं. इनके निर्माण से जिंदगी आसान होती है ना कि किसी सांप के काटने से मौत. आसपास के गांवों में बने पक्के घरों को देखकर गांववाले प्रभावित हुए और योजना को अपनाना शुरू किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इतने घरों का हुआ निर्माण
ग्रामीणों की बदली सोच के कारण ही वर्तमान में करैया राख गांव 91 घर स्वीकृत हुए और 76 पक्के मकान में ग्रामीणों ने गृह प्रवेश किया. हालांकि अभी 15 घर अभी निर्माणाधीन है. पक्के घर आवंटित होते ही ग्रामीणों के जीवनस्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है. सिर के ऊपर पक्का छत होने से आज लाभार्थी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार

TAGS

mp news

Trending news

mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
Khandwa
पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, फिर...
shahdol
शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला;दारू की जगह
mp news
ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे
Indore
सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ
mp news
इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी
Balrampur
हिंदू जब तक शांत है तब तक, बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा
mp news
नवरात्रि से पहले मंदिर समिति का बड़ा फैसला, मैहर रोपवे 10 दिनों के लिए बंद
chhattisgarh news
मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह
;