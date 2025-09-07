आखिर क्यों इस गांव में सालो-साल नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग

Damoh Pm Awas Yojana: मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां दशकों से घरों के निर्माण को पाप समझा जाता था. जो कोई भी गांव में पक्के घर का निर्माण करता उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी ऐसा गांव वालों का मानना था. इस अंधविश्वास की जाल में बुने गांव वालों को पीएम आवास योजना ने आईना दिखाया. अंधविश्वास को तोड़ा और आज गांव में पीएम आवास योजना के तहत 76 नए पक्के घरों का निर्माण हुआ है.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला दमोह के करैया राख गांव का है. यहां सदियों से लोगों के दिमाग में अंधविश्वास का भूत चढ़ा था. लोगों का मानना था कि पक्का घर के निर्माण से घरों में सांप आते हैं और सांप के दंश से घर में रहने वाले की मौत हो जाती है. इस अंधविश्वास के साय में जी रहे यहां के ग्रामीणों ने कभी भी पक्के मकान का निर्माण नहीं कराया. सालों-साल धूप पानी बरसाती मौसम में कच्चे मकान के सहारे जीते रहें.

पीएम आवास ने कैसे बदली सोच

गांव का हाल ऐसा हो गया कि पक्का मकान बनाने कि कल्पना ही यहां जैसे खत्म हो गई. हालांकि प्रशासन और पंचायत पदाविकारियों के लगातार प्रयास से लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा गया. पीएम आवास योजना के बारे में जागरूक किया गया. उन्हें बताया गया कि पक्के घर सुरक्षित होते हैं. इनके निर्माण से जिंदगी आसान होती है ना कि किसी सांप के काटने से मौत. आसपास के गांवों में बने पक्के घरों को देखकर गांववाले प्रभावित हुए और योजना को अपनाना शुरू किया.

इतने घरों का हुआ निर्माण

ग्रामीणों की बदली सोच के कारण ही वर्तमान में करैया राख गांव 91 घर स्वीकृत हुए और 76 पक्के मकान में ग्रामीणों ने गृह प्रवेश किया. हालांकि अभी 15 घर अभी निर्माणाधीन है. पक्के घर आवंटित होते ही ग्रामीणों के जीवनस्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है. सिर के ऊपर पक्का छत होने से आज लाभार्थी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

