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दमोह में फिर झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप, इलाज के बाद 50 साल के अधेड़ की मौत, सागर ले जाकर भी नहीं बची जान

दमोह के बटियागढ़ इलाके में 50 साल के कोमल अहिरवार की मौत हो गई है. परिजनों ने बंगाली झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है. परिजन का कहना है कि इलाज के बाद हालत बिगड़ी थी. उसके बाद मौत हो गई.

Written ByMahendra Dubey
Published: Sep 25, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:58 PM IST
दमोह में फिर झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप, इलाज के बाद 50 साल के अधेड़ की मौत, सागर ले जाकर भी नहीं बची जान
Image Credit: ZEE MEDIA

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