/दमोह में फिर झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप, इलाज के बाद 50 साल के अधेड़ की मौत, सागर ले जाकर भी नहीं बची जान

दमोह में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगा है. मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र की फुटेरा चौकी के घुराटा गांव का है. जहां 50 साल के कोमल अहिरवाल के शरीर में फोड़ा हुआ था. वह इसका इलाज कराने फुटेरा में बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचे थे. परिजनों के मुताबिक, डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन दो दिन बाद कोमल की हालत बिगड़ने लगी. इसके बाद भी उनका इलाज चलता रहा. हालत ज्यादा खराब होने और शरीर में इंफेक्शन फैलने के बाद उन्हें सागर ले जाया गया.