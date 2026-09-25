/दमोह में फिर झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप, इलाज के बाद 50 साल के अधेड़ की मौत, सागर ले जाकर भी नहीं बची जान

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दमोह में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगा है. मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र की फुटेरा चौकी के घुराटा गांव का है. जहां 50 साल के कोमल अहिरवाल के शरीर में फोड़ा हुआ था. वह इसका इलाज कराने फुटेरा में बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचे थे. परिजनों के मुताबिक, डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन दो दिन बाद कोमल की हालत बिगड़ने लगी. इसके बाद भी उनका इलाज चलता रहा. हालत ज्यादा खराब होने और शरीर में इंफेक्शन फैलने के बाद उन्हें सागर ले जाया गया.
कोमल की हालत बिगड़ने के बाद मामला और गंभीर हो गया. खास बात यह रही कि जिस बंगाली डॉक्टर पर परिजन इलाज में गलती का आरोप लगा रहे हैं, वही डॉक्टर कोमल को सागर के एक निजी अस्पताल लेकर गया था. बताया गया है कि वहां इलाज का खर्च भी उसी डॉक्टर ने उठाया. परिवार को उम्मीद थी कि सागर में इलाज के बाद कोमल की हालत संभल जाएगी, लेकिन बीती रात उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिजन शव लेकर बटियागढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे. वहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.
परिजनों ने लगाए आरोप
मौत के बाद कोमल के परिजन बंगाली डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. मृतक के भाई हेमराज अहिरवाल ने भी मामले को लेकर अपनी बात रखी है. वहीं बटियागढ़ सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. ऋषि पटेल ने बताया कि शव को अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. इस पूरे मामले में अभी मौत की वजह को लेकर वजह सामने नहीं आई है.
पुलिस कर रही है जांच
फुटेरा चौकी के प्रभारी पुलिस अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अगर जांच में झोलाछाप डॉक्टर की गलती सामने आती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. वहीं परिवार की ओर से डॉक्टर पर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है. अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि व्यक्ति की हालात इतनी क्यों बिगड़ी?