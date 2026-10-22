दमोह में 66 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा, दशहरे पर मां काली की विदाई से पहले खेला जाता है सिंदूर

66 साल से चली आ रही परंपरा

दमोह में बंगाली समाज पिछले 66 वर्षों से भव्य रूप से इस आयोजन की परंपरा निभा रहा है. इसमें बंगाली समाज के अलावा शहर के अन्य समुदायों के लोग भी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं. सिंदूर खेला और इस उत्सव को लेकर मान्यता है कि नवरात्र के दौरान मां काली बेटी के रूप में अपने मायके आती हैं. जिस तरह बेटी के घर आने पर खुशियां मनाई जाती हैं, उसी तरह उनकी विदाई भी धूमधाम से की जाती है. इसी मान्यता के साथ सिंदूर खेला और अन्य पारंपरिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं.