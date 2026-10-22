दमोह में 66 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा, दशहरे पर मां काली की विदाई से पहले खेला जाता है सिंदूर

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भारत अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों का समावेश करने वाला देश है. यहां की विविध संस्कृतियां और रीति-रिवाज लोगों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं. तमाम विविधताओं के बावजूद देश एकता के सूत्र में बंधा है. विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के आदान-प्रदान से यह एकता और मजबूत होती है. ऐसा ही नजारा बुंदेलखंड के दमोह में देखने को मिलता है, जहां लोग बुंदेली रीति-रिवाजों के साथ-साथ दूसरी संस्कृतियों और परंपराओं से भी रूबरू होते हैं.
दमोह में बंगाली समाज की संस्कृति और रीति-रिवाजों की झलक सालों से देखने को मिल रही है. खास तौर पर नवरात्र के दौरान काली पूजा और दशहरे के बाद होने वाला सिंदूर खेला आकर्षण का केंद्र रहता है. इस बार यहां बंगाली समाज के लोगों ने 21 अक्टूबर को दशहरा धूमधाम से मनाया, जबकि कई अन्य जगहों पर 20 अक्टूबर को विजयादशमी का त्योहार मनाया गया.
सुहाग की सलामती की कामना
दमोह के बंगाली समाज ने कालीबाड़ी में मां काली की प्रतिमा स्थापित की थी, जहां 10 दिनों तक विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. उत्सव के अंतिम दिन पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन हुआ. इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने मां काली को पान और मिठाई अर्पित की. इसके बाद ढोल-नगाड़ों की धुन पर प्रतिमा के सामने पारंपरिक नृत्य किया और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की सलामती की कामना की.
66 साल से चली आ रही परंपरा
दमोह में बंगाली समाज पिछले 66 वर्षों से भव्य रूप से इस आयोजन की परंपरा निभा रहा है. इसमें बंगाली समाज के अलावा शहर के अन्य समुदायों के लोग भी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं. सिंदूर खेला और इस उत्सव को लेकर मान्यता है कि नवरात्र के दौरान मां काली बेटी के रूप में अपने मायके आती हैं. जिस तरह बेटी के घर आने पर खुशियां मनाई जाती हैं, उसी तरह उनकी विदाई भी धूमधाम से की जाती है. इसी मान्यता के साथ सिंदूर खेला और अन्य पारंपरिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं.