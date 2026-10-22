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दमोह में 66 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा, दशहरे पर मां काली की विदाई से पहले खेला जाता है सिंदूर

मध्य प्रदेश के दमोह में बंगाली समाज 66 साल से काली पूजा और सिंदूर खेला की परंपरा निभा रहा है. 10 दिनों तक चले उत्सव के बाद महिलाओं ने मां काली को सिंदूर अर्पित कर सुहाग की सलामती की कामना की.

Written ByMahendra Dubey
Published: Oct 22, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 07:39 AM IST
दमोह में 66 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा, दशहरे पर मां काली की विदाई से पहले खेला जाता है सिंदूर
Image Credit: ZEE MEDIA

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