सरकारी आवास में मिला जनपद CEO का शव, हार्ट अटैक की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने जताया गहरा दुख

मनीष बागरी अपने विभाग में एक ऊर्जावान, मिलनसार और बेहद मेहनती अधिकारी के रूप में जाने जाते थे. उनके असमय निधन की खबर सुनते ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आज समाज ने एक बहुत की अच्छे और होनहार अधिकारी को खो दिया है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है. इस इलाके के विकास में उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा.