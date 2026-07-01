सरकारी आवास में मिला जनपद CEO का शव, हार्ट अटैक की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

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CEO Manish Bagri Death-मध्यप्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा से एक बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां पदस्थ जनपद पंचायत के युवा और लोकप्रिय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष बागरी का उनके सरकारी आवास में निधन हो गया है. इस अचानक आई खबर के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
सरकारी बंगले में रहते थे अकेले
जानकारी के अनुसार, जनपद सीईओ मनीष बागरी तेंदूखेड़ा स्थित अपने सरकारी आवास में अकेले रहते थे, जबकि उनका परिवार जबलपुर में निवास करता है. बताया जा रहा है कि वे कल रात ही दमोह से लौटकर तेंदूखेड़ा पहुंचे थे और रोजाना की तरह रात करीब 10 बजे सोने चले गए थे.
सुबह कमरे में मिले अचेत
आज सुबह करीब 10 बजे जब उनके बंगले के कर्मचारी काम पर पहुंचे और उन्होंने सीईओ को आवाज दी, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया. अनहोनी की आशंका होने पर जब लोग उनके कमरे के अंदर गए, तो मनीष बागरी पलंग पर अचेत अवस्था में मिले. आनन-फानन में उन्हें तुरंत तेंदूखेड़ा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हार्ट अटैक की आशंका
अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जब मनीष बागरी को अस्पताल लाया गया, उससे करीब दो-तीन घंटे पहले ही उनका निधन हो चुका था. शुरुआती लक्षणों को देखकर डॉक्टरों ने हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने की संभावना जताई है. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि मृत्यु की असली और सटीक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी.
संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने जताया गहरा दुख
मनीष बागरी अपने विभाग में एक ऊर्जावान, मिलनसार और बेहद मेहनती अधिकारी के रूप में जाने जाते थे. उनके असमय निधन की खबर सुनते ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आज समाज ने एक बहुत की अच्छे और होनहार अधिकारी को खो दिया है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है. इस इलाके के विकास में उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा.
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