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सरकारी आवास में मिला जनपद CEO का शव, हार्ट अटैक की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Damoh News-दमोह के तेंदूखेड़ा में लोकप्रिय जनपद सीईओ मनीष बागरी का उनके सरकारी आवास में हार्ट अटैक की आशंका के चलते दुखद निधन हो गया. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह की पुष्टि हो सके.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:18 PM IST
सरकारी आवास में मिला जनपद CEO का शव, हार्ट अटैक की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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