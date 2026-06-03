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दमोह कलेक्टर की बेडरूम तक जासूसी! सीक्रेट दराज से चालू हालत में मिला मोबाइल, बड़ी साजिश की आशंका?

Damoh News-दमोह में कलेक्टर की जासूसी का सिलसिला नहीं रुक रहा है. ऑफिस में टेलीफोन के साथ छेड़छाड़ के बाद अब उनके बेडरूम के एक दराज में संदिग्ध फोन बरामद हुआ है. इस मामले में डीएम ने बारीकी से जांच कराने की बात कही है.

 

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:13 PM IST
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दमोह कलेक्टर की बेडरूम तक जासूसी! सीक्रेट दराज से चालू हालत में मिला मोबाइल, बड़ी साजिश की आशंका?

Mobile Found in Collectors Bedroom-मध्यप्रदेश के दमोह में जिले के कलेक्टर के साथ पोस्टिंग के बाद से कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जो चौंकाने वाला है, जो अचरज में डालता है और कई सवाल तो खड़े करता ही है. कहीं न कहीं सोचने को भी मजबूर करता है कि आखिर इन कलेक्टर के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. दमोह जिले में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की पोस्टिंग के कुछ दिन बाद ही एक बड़ा खुलासा हुआ, जब उनकी जासूसी की जा रही थी. जासूसी उनके ऑफिस में हो रही थी और जासूसी का जरिया था टेलीफोन का इंटरकॉम. ये इंटरकॉम उनके स्टेनो रूम में था. कलेक्टर यादव ने फिल्मी अंदाज में खुद डिटेक्टिव बनकर इस पूरे मामले का खुलासा किया था. अब एक बार फिर उनके बेडरूम के दराज में एक संदिग्ध मोबाइल फोन मिला है. आशंका जताई जा रही है कि इस मोबाइल से डीएम की बातें सुनी जा रही थीं और इससे उनकी जासूसी की जा रही थी. 

टेलीफोन के जरिए सुनी जा रही थी बातें
दरअसल, डीएम एक दफ्तर का औचक निरीक्षण करने जाने वाले थे. ये बात उन्हें ही मालूम थी, लेकिन जिस दफ्तर में वो जाने वाले थे, उसके अफसर तक खबर पहुंच गई. डीएम को शक हुआ और कुछ ही मिनटों में उन्होंने पकड़ लिया कि उनके चेंबर में लगे टेलीफोन के जरिए उनकी सारी बातें स्टेनो रूम में सुनी जा रही थीं. उन्होंने दोनों जगहों के टेलीफोन सील कराए और जांच के लिए भेजे. उन्होंने अपने स्टाफ को भी तत्काल बदल डाला. इस मामले ने चारों तरफ चर्चा का बाजार गर्म कर दिया.

बंगले के बेडरूम में मिला मोबाइल
अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और हैरान करने वाला मामला सामने आ गया. इस बार कलेक्टर के बंगले में उनके बेडरूम में बनी दराज में एक मोबाइल फोन मिला है इस फोन के मिलने के बाद खुद कलेक्टर और उनका परिवार आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर उनके रूम तक ये फोन आया कैसे. खुद कलेक्टर यादव ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और बताया कि बंगले में शिफ्टिंग के बाद उन्होंने अपने बेडरूम में बनी एक दराज को खोला तो उसमें पुराना अखबार लगा था. उस पेपर को हटाया तो उसके नीचे एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन था. कलेक्टर हैरान रह गए.

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पुराने कलेक्टर का है फोन
बंगले के स्टाफ से पूछा गया लेकिन किसी ने उसे अपना नहीं बताया. वो उस मोबाइल को लेकर अपने ऑफिस पहुंचे और तमाम अधिकारियों-कर्मचारियों से पता किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि फोन उनका है.जिसके बाद मोबाइल एक्सपर्ट को बुलाया गया और फोन चालू हुआ तो उसमें एक बच्ची की फोटो थी. इस फोटो को पहचानने के लिए स्टाफ से कहा गया तो मालूम चला कि ये फोन पांच साल पहले दमोह में कलेक्टर रहे एस कृष्ण चैतन्य का है.

तीन कलेक्टर बदले जा चुके हैं
कलेक्टर पहले से ही यहां पदस्थ रहे कलेक्टर्स से फोन लगाकर पता कर रहे थे और जब मालूम चला तो उन्होंने पूर्व कलेक्टर चैतन्य से बात की. उन्होंने बताया कि फोन उनका ही है.अब सवाल यही है कि जिस बंगले में नया कलेक्टर आता है, वो यहां शिफ्ट होने से पहले अपने हिसाब से बंगले को साफ कराता है. रंग-रोगन और साफ-सफाई भी कराता है. स्वाभाविक है कि बेडरूम भी साफ होता होगा और वो दराज भी, जिसमें मोबाइल मिला है. लेकिन किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी, जबकि जिन कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य का ये मोबाइल बताया जा रहा है, उनके बाद तीन कलेक्टर बदल गए.

कलेक्टर ने कही जांच की बात
इस गंभीर मामले में कलेक्टर ने खुद सब कुछ बताया और कहा कि ये घटना सामान्य नहीं बल्कि गंभीर है और चिंता में डालती है. उन्होंने पिछली घटना यानी ऑफिस में जासूसी कांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने प्रदेश और देश में अधिकारियों को सतर्क किया है. कई कलेक्टर्स ने अपना स्टाफ बदल दिया है और अपने-अपने टेलीफोन भी बदलवाए हैं. इस बार मामला पेंचीदा है, लिहाजा डीएम ने बारीकी से जांच कराए जाने की बात कही है. अब इस दूसरे मामले ने उनकी जरा चिंता बढ़ा दी .

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