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समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो जान बच जाती...दमोह में चाकूबाजी और सिस्टम की लापरवाही ने ली एक की जान, दूसरे की हालत नाजुक

Damoh Crime News: दमोह में चाकूबाजी की एक और घटना में 65 वर्षीय ऑटो चालक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के लिए समय पर 108 एंबुलेंस न मिलने से स्थिति और बिगड़ी. वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मामले में एंबुलेंस देरी के कारण ब्रेन हेमरेज के मरीज की मौत हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:17 PM IST
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Damoh Knife Attack Case
Damoh Knife Attack Case

Damoh Knife Attack Case: दमोह में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीती रात एक और वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. इस बार 65 वर्षीय ऑटो चालक दयाल विश्वकर्मा को निशाना बनाया गया. वह देर रात करीब एक बजे रेलवे स्टेशन के पास सवारियां लेकर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने पहले गाली-गलौच की और फिर अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरातफरी मच गई.

घटना के वक्त ऑटो में सवारी भी मौजूद थी, जो हमले के बाद जान बचाकर वहां से भाग निकली. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. घायल दयाल विश्वकर्मा को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर करने का निर्णय लिया. लेकिन गंभीर हालत के बावजूद उन्हें समय पर एंबुलेंस नहीं मिल सकी, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई.

बताया गया कि रात भर 108 एंबुलेंस के लिए प्रयास किए जाते रहे, लेकिन सुबह लगभग 5:30 बजे ही एंबुलेंस उपलब्ध हो सकी. इसके बाद ही घायल को जबलपुर भेजा जा सका. इस देरी ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल स्टाफ लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन एंबुलेंस व्यवस्था समय पर मदद नहीं कर पाई, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ने की आशंका बनी रही.

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इसी तरह का एक और मामला तेजगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां गुड्डा रैकवार नामक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हुआ था. परिजनों ने 108 पर कॉल किया, लेकिन दो घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची. अंततः उन्हें निजी वाहन से अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में जांच शुरू कर दी है, जबकि कलेक्टर ने एंबुलेंस सेवा की लापरवाही पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

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