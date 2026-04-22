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घोड़ी चढ़ने पर दलित दूल्हे को पीटा, बहन के साथ भी की मारपीट...ऊंची जाति के दबंगों की शर्मनाक करतूत!

Damoh News-दमोह के हटा में दबंगों ने दिव्यांग दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा. आरोपियों ने दूल्हे को बचाने आई उसके बहन के साथ भी मारपीट की. भारी सुरक्षा के बीच बारात निकाली गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:14 AM IST
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घोड़ी चढ़ने पर दलित दूल्हे को पीटा, बहन के साथ भी की मारपीट...ऊंची जाति के दबंगों की शर्मनाक करतूत!

Dalit Groom Beaten by Goons-मध्यप्रदेश के दमोह जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां जातिवाद का जहर खुशियों पर भारी पड़ गया. जिले के हटा थाना क्षेत्र के बिजोरी पाठक गांव में दबंगों ने रछवाई रस्म के दौरान एक दलित समाज के दिव्यांग दूल्हे को न सिर्फ घोड़ी से उतारा, बल्कि उसके और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल ह. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, बिजोरी पाठक गांव निवासी 23 वर्षीय गोलू अहिरवार की बारात छतरपुर जानी थी. मंगलवार शाम करीब 5 बजे जब दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर रछवाई रस्म निकाल रहा था, तभी गांव के ही दबंगों ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने गोलू के घोड़ी चढ़ने का विरोध किया और जातिसूचक गालियां देनी शुरू कर दीं. जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने दूल्हे को घोड़ी से खींचकर गिरा दिया और उसकी पिटाई कर दी. 

बहन के साथ की मारपीट
बीच-बचाव करने आई दूल्हे की बहन मनीषा के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. दूल्हे की मां ने बताया कि दबंगों ने साफ कह दिया था रछवाई नहीं निलकने देंगे. बारात जानी थी, बिना घोड़ी चढ़े रस्म कैसे पूरी होगी. इसी को लेकर घुप्पू लोधी, विश्वनाथ लोधी, विछु लोधी और चिन्नू लोधी ने मारपीट की. परिजनों का आरोप है कि इस छीना-झपटी और मारपीट के दौरान बहन मनीषा के सोने के जेवर कहीं गायब हो गए हैं. 

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भारी पुलिस बल तैनात
इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंचे. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट और मारपीट की अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की. गांव में स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया. हटा थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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