दमोह में 'लव जिहाद' पर आर-पार! देवी मंदिर में लगे चेतावनी भरे पोस्टर, मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर आपत्ति

Controversial Posters in Temple-मध्यप्रदेश के दमोह में नवरात्रि के दौरान मंदिर में लगे पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर में हिंदू संगठनों ने विधर्मियों के मंदिर में प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई है. इन पोस्टरों में मुस्लिम युवकों के मंदिर में प्रवेश करने पर चेतावनी दी गई है. हिंदू संगठनों का कहना है कि विधर्मियों ने मंदिर में प्रवेश किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा. इसी को लेकर पूरे मंदिर प्रांगण में पोस्टर लगाए गए हैं. चेतावनी के साथ हिंदू लड़कियों से सांस्कृतिक परिधान पहनकर मंदिर में आने की अपील की गई है.

बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु

दरअसल, दमोह के सबसे बड़े देवी मंदिर जिसे इलाके का शक्ति केंद्र भी माना जाता है, वहां नवरात्र के दौरान सुबह से देर रात तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है. वहीं नवरात्र के आखिरी दिन यानी अष्टमी और नवमी को ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है. इन श्रद्धालुओं में बड़ी तादात महिलाओं और लड़कियों की होती है. बीते सालों में यहां महिलाओं-लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं हैं.

मंदिर में लगाए पोस्टर

छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर सर्व हिंदू समाज ने पूरे मंदिर परिसर में बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई है. मंदिर में लगे पोस्टर में विधर्मियों का प्रवेश वर्जित है, जैसे संदेश लिखे हैं, साथ ही हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के प्रति सचेत भी किया गया है. इसके साथ ही युवतियों से मंदिर में सांस्कृतिक कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है.

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हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं

इतना ही नहीं यहां लगे पोस्टरों में लव जिहाद को लेकर अखबारों में छपी खबरों को भी प्रकाशित किया गया है और लड़कियों को आगाह किया गया है कि वो ऐसे मामलों से बचे. इस पोस्टर लगाने के मामले में सर्व हिन्दू समाज के संयोजक नित्या प्यासी ने साफ कहा है कि बड़ी देवी मंदिर में पिछले सालों के अनुभव सही नहीं है, यहां मुस्लिम युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे. इस बार भी शुरुआती दौर में मुस्लिम युवक यहां देखे गए है जिसके बाद समाज ने ये पोस्टर लगाए है.

महिलाओं के साथ मंदिर आएं

नित्या प्यासी का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों की भीड़ में मुस्लिम युवक पहुंचकर हरकते करते हैं और ये प्लांड तरीके से लव जिहाद का काम किया जाता है. उन्होंने कहा है कि जब सनातन में किसी की आस्था नहीं है तो ऐसे लोगों का मंदिर में क्या काम है. सर्व हिन्दू समाज का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम युवक आस्था बताकर मंदिर में आना चाहता है तो वो अपने परिवार, घर की महिलाओं के साथ मंदिर में आए. समाज उनका स्वागत करेगी लेकिन अकेले युवकों के प्रवेश पर आपत्ति है.

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