Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3154422
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदमोह

दमोह में 'लव जिहाद' पर आर-पार! देवी मंदिर में लगे चेतावनी भरे पोस्टर, मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर आपत्ति

Damoh News-दमोह में नवरात्रि के दौरान मंदिर में पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में मुस्लिम युवकों के मंदिर आने पर चेतावनी दी गई है और उनके मंदिर में प्रवेश पर आपत्ति जताई गई है. साथ ही पोस्टरों में लड़कियों से सांस्कृतिक परिधान पहनकर मंदिर में आने की अपील की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह में 'लव जिहाद' पर आर-पार! देवी मंदिर में लगे चेतावनी भरे पोस्टर, मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर आपत्ति

Controversial Posters in Temple-मध्यप्रदेश के दमोह में नवरात्रि के दौरान मंदिर में लगे पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर में हिंदू संगठनों ने विधर्मियों के मंदिर में प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई है. इन पोस्टरों में मुस्लिम युवकों के मंदिर में प्रवेश करने पर चेतावनी दी गई है. हिंदू संगठनों का कहना है कि विधर्मियों ने मंदिर में प्रवेश किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा. इसी को लेकर पूरे मंदिर प्रांगण में पोस्टर लगाए गए हैं. चेतावनी के साथ हिंदू लड़कियों से सांस्कृतिक परिधान पहनकर मंदिर में आने की अपील की गई है. 

बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु
दरअसल, दमोह के सबसे बड़े देवी मंदिर जिसे इलाके का शक्ति केंद्र भी माना जाता है, वहां नवरात्र के दौरान सुबह से देर रात तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है. वहीं नवरात्र के आखिरी दिन यानी अष्टमी और नवमी को ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है. इन श्रद्धालुओं में बड़ी तादात महिलाओं और लड़कियों की होती है. बीते सालों में यहां महिलाओं-लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं हैं. 

मंदिर में लगाए पोस्टर
छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर सर्व हिंदू समाज ने पूरे मंदिर परिसर में बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई है. मंदिर में लगे पोस्टर में विधर्मियों का प्रवेश वर्जित है, जैसे संदेश लिखे हैं, साथ ही हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के प्रति सचेत भी किया गया है. इसके साथ ही युवतियों से मंदिर में सांस्कृतिक कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं
इतना ही नहीं यहां लगे पोस्टरों में लव जिहाद को लेकर अखबारों में छपी खबरों को भी प्रकाशित किया गया है और लड़कियों को आगाह किया गया है कि वो ऐसे मामलों से बचे. इस पोस्टर लगाने के मामले में सर्व हिन्दू समाज के संयोजक नित्या प्यासी ने साफ कहा है कि बड़ी देवी मंदिर में पिछले सालों के अनुभव सही नहीं है, यहां मुस्लिम युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे. इस बार भी शुरुआती दौर में मुस्लिम युवक यहां देखे गए है जिसके बाद समाज ने ये पोस्टर लगाए है.

महिलाओं के साथ मंदिर आएं
नित्या प्यासी का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों की भीड़ में मुस्लिम युवक पहुंचकर हरकते करते हैं और ये प्लांड तरीके से लव जिहाद का काम किया जाता है. उन्होंने कहा है कि जब सनातन में किसी की आस्था नहीं है तो ऐसे लोगों का मंदिर में क्या काम है. सर्व हिन्दू समाज का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम युवक आस्था बताकर मंदिर में आना चाहता है तो वो अपने परिवार, घर की महिलाओं के साथ मंदिर में आए. समाज उनका स्वागत करेगी लेकिन अकेले युवकों के प्रवेश पर आपत्ति है.

यह भी पढ़ें-यहां मंदिर और दरगाह में जाने के लिए है एक ही रास्ता, हिंदू दरबार में चढ़ाते हैं चादर तो मुस्लिम मंदिर में लगाते हैं झंडा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdamoh newsPosters in Temple

Trending news

mp news
MP Breaking News Live-CM मोहन यादव का छिंदवाड़ा-पांढुर्णा दौरा आज, प्रदेश में मार्च के आखिर में होगी बारिश, पढ़े हर बड़ी खबर
Ujjain Akashvani
उज्जैन आकाशवाणी से सीएम मोहन यादव का संबोधन, विकास और किसान कल्याण पर फोकस...
cm mohan
जन्मदिन पर CM ने दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश, बामनेर नदी में छोड़े 14 कछुए
damoh news
पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह पर प्रशासन सख्त, कहा- भरपूर मात्रा में है स्टॉक
Summer Special Train
रेलवे का तोहफा, जबलपुर सहित इन स्टेशनों से गुजरेगी समर स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल
cm mohan yadav birthday
CM मोहन ने पेश की सादगी की मिसाल, किसान का निमंत्रण स्वीकार यूं मनाया अपना बर्थडे
MP Board Results Out
MP Board Result Out: 5वीं में सरकारी स्कूल आगे, 8वीं में प्राइवेट का दबदबा
dewas news
पेट्रोल किल्लत के बीच घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचा बैंककर्मी, मुड़कर देखने लगे लोग
bhopal cm house
CM हाउस में बनेगा 45 करोड़ का हाईटेक ऑडिटोरियम, CM मोहन यादव ने किया भूमि पूजन...
Ram Navami
MP में राम नवमी की सरकारी छुट्टी कब? बैंक, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस... क्या-क्या रहेंगे बंद