MP के दमोह जिले में अचानक बीमार हुए 22 लोग, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग, जानिए वजह

Damoh News: दमोह जिले के एक गांव में अचानक से एक साथ 22 लोग बीमार हो गए. जिससे गांव में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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Damoh Food Poisoning: दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में आने वाले मोहरा गांव में बीती रात हड़कंप मच गया. क्योंकि यहां एक साथ 22 लोग बीमार हो गए. जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पहली नजर में यह मामला हैजा का लग रहा था. लेकिन धीरे-धीरे स्थिति क्लीयर हुई तो पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का निकला. जिसके बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया और गांव में नर्सों और डॉक्टरों की तैनाती की गई है. बताया जा रहा है की बीमार मरीजों ने भंडारे का भोजन किया था. जिसके बाद रात तक उनकी तबियत बिगड़ गई.
दमोह स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप
दरअसल, बीती रात से मोहरा गांव में एक एक कर लोगों को उलटी दस्त की शिकायत होना शुरू हुई और देखते ही देखते अधिकांश घरों में लोगों को यही शिकायत हु. जिसके बाद लोग अस्पतालों की तरफ भागे और जब आंकड़ा बड़ा तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. पहले इसे हैजा का प्रकोप माना जा रहा था. लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मरीजों से बात की तो पता चला कि कल मोहरा गांव में भंडारे का आयोजन था. इसमें लोगों ने भर्ता बाटी और खीर पूड़ी खाई थी और जिन लोगों ने यहां भोजन किया वही लोग बीमार पड़े हैं. जिससे साफ हो गया कि ये हैजा नहीं बल्कि फूड पॉयजनिंग का मामला है.
मोहरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात
अब तक तेंदूखेड़ा के सिविल अस्पताल और दमोह के जिला अस्पताल में 22 मरीजों को एडमिट किया गया है. जबकि आंकड़ा बढ़ने की संभावना है. फिलहाल जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य अमला सतर्क है और दोनों ही जगहों पर वार्ड बनाए गए हैं. जबकि गांव में डॉक्टर और स्टॉफ की तैनाती भी की गई है. स्वास्थ्य अमला और खाद्य विभाग की टीम मोहरा गांव पहुंची है जहां भंडारे के भोजन के बारे में पता किया जा रहा है.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गांव में डॉक्टर और नर्से तैनात हैं. जबकि भंडारे में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है. अगर कोई बीमार नजर आता है तो फिर तुरंत ही उसका इलाज शुरू किया जाएगा.
दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट
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