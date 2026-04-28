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MP के इस जिले में लू का प्रकोप, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक स्कूलों में सन्नाटा

Damoh News: दमोह जिले में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिले भर के सभी स्कूलों में प्री-प्राइमरी स्तर से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:56 AM IST
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MP के इस जिले में लू का प्रकोप, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक स्कूलों में सन्नाटा

Damoh News:  मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गर्मियों की भीषण गर्मी अब अपना जोर दिखाने लगी है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी और लू चलने की वजह से बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए तत्काल प्रभाव से छुट्टी घोषित कर दी है.

दमोह में 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी
इस आदेश के तहत जिले भर के सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और CBSE/ICSE से संबद्ध स्कूलों में प्री-प्राइमरी (नर्सरी/KG) से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं 30 अप्रैल, 2026 तक बंद रहेंगी. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोपहर की तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप का छोटे बच्चों के नाजुक स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े.

शिक्षक रहेंगे स्कूल में
हालांकि, इस छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षकों का स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. वे स्कूल में अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. यह निर्णय दर्शाता है कि प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और मौसम की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए समय पर उचित कदम उठा रहा है.

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यह भी पढ़ें: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत...ग्वालियर, रीवा, शिवपुरी समेत इन जिलों में आंधी- बारिश का अलर्ट

 

एमपी में भीषम गर्मी का प्रकोप
बता दें कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां खजुराहो में तापमान 46°C तक पहुंच गया जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है. नौगांव दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 45.5°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने चार जिलों में लू (हीटवेव) और 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. 27 अप्रैल से 1 मई के बीच एक चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) के कारण मौसम के मिजाज में बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे 28 अप्रैल से कुछ राहत मिल सकती है. राज्य के 15 शहरों में तापमान 44°C से ज़्यादा दर्ज किया गया, जबकि सागर में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया.

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