Damoh Farmer News: खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड

Damoh Farmer News: छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान खरीदी बढ़ाकर न्यूनतम 16 क्विंटल प्रति एकड़ करने की मांग की है. किसान संघ का कहना है कि यदि सरकार मांग पूरी नहीं करती तो धान देने से इंकार कर देंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी.
Damoh News: मध्य प्रदेश में किसानों के साथ संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. प्रदेश में किसान अभी खाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन अब किसानों ने धान की फसल से पहले धान के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दे दी है. किसानों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुईं तो किसान बड़े स्तर आंदोलन करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में किसान संघ के बैनर तले किसानों ने ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन में धान खरीदी को लेकर कई बड़ी मांग की है.
किसानों का कहना है कि अभी सरकार एमएसपी पर एक एकड़ में आठ क्विंटल धान खरीदती है, जिसे बढ़ाने की मांग की है. किसानों की मांग है कि धान खरीदी केंद्रों पर प्रति एकड़ 16 क्विंटल धान खरीदी की जाए. किसानों की माने तो सरकार को अभी से बता दिया गया है और इस बात पर सरकार विचार कर ले. यदि मांग पूरी नहीं हुई, तो किसान सड़कों पर आने को मजबूर होंगे
किसानों की चेतावनी
किसान संघ का कहना है कि सरकार अभी केवल 8 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करती है, जबकि उनकी मांग है कि न्यूनतम 16 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जाए. किसानों का तर्क है कि वे प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल तक धान का उत्पादन करते हैं, ऐसे में सिर्फ 8 क्विंटल खरीदी उनके लिए नुकसानदायक है. किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती और 16 क्विंटल से कम धान खरीदा जाता है, तो वे धान देने से इंकार कर देंगे. साथ ही आने वाले समय में धान खरीदी बंद करने और बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की भी तैयारी है. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ दमोह)
