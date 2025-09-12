Damoh Farmer News: खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2919181
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Damoh Farmer News: खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड

Damoh Farmer News: छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान खरीदी बढ़ाकर न्यूनतम 16 क्विंटल प्रति एकड़ करने की मांग की है. किसान संघ का कहना है कि यदि सरकार मांग पूरी नहीं करती तो धान देने से इंकार कर देंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में किसानों पर नया संकट
एमपी में किसानों पर नया संकट

Damoh News: मध्य प्रदेश में किसानों के साथ संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. प्रदेश में किसान अभी खाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन अब किसानों ने धान की फसल से पहले धान के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दे दी है. किसानों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुईं तो किसान बड़े स्तर आंदोलन करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में किसान संघ के बैनर तले किसानों ने ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन में धान खरीदी को लेकर कई बड़ी मांग की है. 

किसानों का कहना है कि अभी सरकार एमएसपी पर एक एकड़ में आठ क्विंटल धान खरीदती है, जिसे बढ़ाने की मांग की है. किसानों की मांग है कि धान खरीदी केंद्रों पर प्रति एकड़ 16 क्विंटल धान खरीदी की जाए. किसानों की माने तो सरकार को अभी से बता दिया गया है और इस बात पर सरकार विचार कर ले. यदि मांग पूरी नहीं हुई, तो किसान सड़कों पर आने को मजबूर होंगे

किसानों की चेतावनी
किसान संघ का कहना है कि सरकार अभी केवल 8 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करती है, जबकि उनकी मांग है कि न्यूनतम 16 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जाए. किसानों का तर्क है कि वे प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल तक धान का उत्पादन करते हैं, ऐसे में सिर्फ 8 क्विंटल खरीदी उनके लिए नुकसानदायक है. किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती और 16 क्विंटल से कम धान खरीदा जाता है, तो वे धान देने से इंकार कर देंगे. साथ ही आने वाले समय में धान खरीदी बंद करने और बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की भी तैयारी है. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ दमोह)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "दमोह" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

damoh newsmp farmer newsmp news

Trending news

damoh news
खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड
gariaband news
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो और नक्सली ढेर, सुरक्षाबलों से मुठभेड़ जारी
mp news
गरियाबंद में 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 10 ढेर, लाड़ली बहनों को मिलेगी 28वीं किस्त
cm ladli behna yojana
आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा
census news
भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, मध्य प्रदेश के तीन जिलों में होगा प्री टेस्ट
rajgarh news
महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी, जानिए
Chhattisgarh IPS Transfer
छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी
murder case
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद
Bhopal
आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल तो परेशान हुए पूर्व BJP नेता, जान देने की कोशिश की...
mp news
बैतूल में डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा: बीएमओ ने मरीज को जड़े थप्पड़, Video वायरल
;