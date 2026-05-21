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दमोह में बुखार आने पर झोलाछाप के पास पहुंचे परिजन, 'इलाज' के एक घंटे बाद नाबालिग की मौत, गलत ट्रीटमेंट का आरोप

Damoh News-दमोह में 17 साल की नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. नाबालिग के परिजनों ने एक झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बोतल चढ़ाने के साथ 7 से 8 इंजेक्शन लगाए थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 21, 2026, 07:06 PM IST
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दमोह में बुखार आने पर झोलाछाप के पास पहुंचे परिजन, 'इलाज' के एक घंटे बाद नाबालिग की मौत, गलत ट्रीटमेंट का आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पटेरा में एक 17 साल की नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितोयं में मौत हो गई. नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज की वजह से मौत हुई है. गुरुवार को परिजनों ने पटेरा मुख्य सड़क मार्ग जाम कर जमकर हंगामा किया. सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने तत्काल पोस्टमार्टम कराने और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया. बुधवार को शाम को नाबालिग की मौत हुई थी. गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

बुखार का इलाज कराने ले गए थे परिजन
जानकारी के अनुसार, रनेह की रहने वाली गंगा बर्मन की 17 साल की बेटी रिंकी बर्मन को बुधवार शाम बुखार आने पर पटेरा में एक झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए थे. परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर एलडी चौधरी ने रिंकी को बोतल चढ़ाने के साथ 7 से 8 इंजेक्शन लगाए. इलाज के बाद कहा कि बच्ची ठीक हो जाएगी. इसके बाद बच्ची को वापस घर भेज दिया. 

गलत इलाज करने का आरोप
परिजनों के अनुसार, घर पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद ही रिंकी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई. रिंकी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और वह अचानक बेहोश हो गई. बेटी के बेहोश होते ही परिजन घबरा गए और उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा लेकर पहंचे. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया और शव मॉर्चुरी में रखवा दिया. परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के कारण मौत हुई हैय 

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परिजनों को कार्रवाई का भरोसा
बुधवार शाम परिजनों को बताया गया कि गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया जाएगा, लेकिन दोपहर तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई. इसको लेकर परिजन नाराज हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा. परिजन पहले थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद लापरवाही से नाराज होकर उन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया. सूचना मिलते ही पटेरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी. साथ ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद परिजन ने जाम खत्म किया. करीब 1 बजे शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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