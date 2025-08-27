Damoh News: हटा में लव जिहाद विवाद से बवाल! दो पक्ष आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाले हालात

Hatta Violence News: एमपी के दमोह जिले में दो गुटों में तनाव देखने को मिला है, जिसके चलते बीती रात हालात तनावपूर्ण हो गए. सड़कों पर जमकर बवाल और पत्थरबाजी हुई. दरअसल, कुछ दिन पहले हटा की रहने वाली एक हिंदू छात्रा को सरबर नामक युवक अपने साथ ले गया था. आरोप है कि उसने खुद को सौरभ बताकर छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे भगा ले गया. मामला सामने आते ही शहर में खलबली मच गई. परिवार और हिंदू संगठनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई. उसी शाम छात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि वह सरबर को सात साल से जानती है और अपनी मर्जी से शादी की है.

इसके बाद, पुलिस ने छात्रा को दस्तयाब किया. हटा लौटने पर छात्रा ने बयान दिए कि सरबर उसे जबरन ले गया था और दबाव डालकर वीडियो वायरल कराया गया था. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सरबर को जेल भेज दिया. लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. हिंदूवादी संगठन लगातार सरबर के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग करते रहे. इसी बीच दो दिन पहले हिंदूवादी नेता उपदेश राणा हटा पहुंचे और बड़ी सभा की. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की. राणा के दौरे के बाद विवाद और गहराया.

यहां जमकर हंगामा हुआ

इसी मुद्दे पर पप्पू महाजन नाम के एक हिंदू नेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, जिसमें लव जिहाद का जिक्र किया. इस पोस्ट पर शब्बीर खान नामक युवक ने आपत्तिजनक कमेंट कर दिया. उसने लिखा कि लव जिहाद का मतलब समझाओ. इस कमेंट से हिंदू पक्ष के नेताओं और संगठनों में आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते बीती रात बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए. बहसबाजी हुई और कुछ देर तक पत्थरबाजी भी चली. दोनों ही पक्ष थाने पहुंच गए और यहां भी जमकर हंगामा हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

केस दर्ज करने की मांग

स्थिति बिगड़ती देख कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और दो घंटे तक दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. हिंदू संगठनों ने इस विवाद पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शब्बीर पर केस दर्ज करने की मांग की है. दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने कहा कि हटा में इस वक्त शांति है. जिस युवक ने आपत्तिजनक कमेंट किया है, उस पर मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस विवाद के दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है और इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे/ दमोह)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "दमोह" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!