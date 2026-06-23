बिना प्रशासनिक आदेश के गिराया गरीब का घर, मच गया बवाल, विधायक उमा देवी खटीक पर लगा गंभीर आरोप

विधायक पर लगाए आरोप

जब तहसीलदार ने हालात देखे तो बड़े अजीब लगे क्योंकि ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम प्रशासन की थी ही नहीं और न ही कोई सरकारी मुलाजिम यहां आया था. बल्कि एक निजी मशीन ये घर गिरा रही थी, जिसे देखकर तहसीलदार हैरान रह गए. तहसीलदार ने इस मशीन को जब्त करा दिया. वहीं महिलाओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब मशीन के ड्राईवर ने बताया कि वो इलाके की विधायक उमा देवी खटीक के कहने पर ये कार्रवाई कर रहा है. महिलाओं का गुस्सा पूरी तरह से विधायक उमा देवी पर है उनके मुताबिक विधायक ने इस क्षेत्र में कुछ जमीन ली है, जिसे कीमती बनाने के लिए उनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है.