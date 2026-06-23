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बिना प्रशासनिक आदेश के गिराया गरीब का घर, मच गया बवाल, विधायक उमा देवी खटीक पर लगा गंभीर आरोप

Damoh News-दमोह में बिना किसी सरकारी आदेश के एक निजी पोकलेन मशीन ने गरीब आदिवासी का घर गिरा दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया. जब तहसीलदार ने मशीन को जब्त किया, तो ड्राइवर ने खुलासा किया कि वह स्थानीय विधायक उमा देवी खटीक के कहने पर यह कार्रवाई कर रहा था.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:54 PM IST
बिना प्रशासनिक आदेश के गिराया गरीब का घर, मच गया बवाल, विधायक उमा देवी खटीक पर लगा गंभीर आरोप

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