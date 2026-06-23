बिना प्रशासनिक आदेश के गिराया गरीब का घर, मच गया बवाल, विधायक उमा देवी खटीक पर लगा गंभीर आरोप

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House Demolished in Damoh-मध्यप्रदेश के दमोह के हटा से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां सरकारी बुलडोजर नहीं बल्कि एक निजी मशीन ने गरीबों का आशियाना गिरा दिया गया. गरीब का घर गिराने के बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो प्रशासन को लेने के देने पड़ गए. लोगों ने चक्काजाम कर दिया. महिलाओं ने डंडे लेकर मशीन को खदेड़ दिया. वहीं ड्राइवर ने खुलासा किया है कि वह स्थानीय विधायक उमा देवी खटीक के कहने पर कार्रवाई की.
मशीन ने गिरा दिया घर
दरअसल, हटा के सेंट्रल स्कूल के पास लालटेक नाम के स्थान पर दशकों से गरीब आदिवासी परिवार रह रहे हैं. अधिकांश मकान कच्चे हैं, इन्हीं मकानों में से एक को आज एक बड़ी पोकलेन मशीन ने जमींदोज कर दिया और जैसे ही लालटेक के लोगों ने देखा तो यहां की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. महिलाओं ने डंडे लेकर मशीन को खदेड़ा और बस्ती से बाहर कर दिया.
महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम
एक घर के गिरने के बाद महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया. इस जाम ने कई किलोमीटर तक वाहनों के पहिए थम गए. बिगड़ते हालातों के बाद पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचेय.पुलिस और अधिकारी जाम खोलने के लिए लोगों को समझाइश देते रहे.
विधायक पर लगाए आरोप
जब तहसीलदार ने हालात देखे तो बड़े अजीब लगे क्योंकि ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम प्रशासन की थी ही नहीं और न ही कोई सरकारी मुलाजिम यहां आया था. बल्कि एक निजी मशीन ये घर गिरा रही थी, जिसे देखकर तहसीलदार हैरान रह गए. तहसीलदार ने इस मशीन को जब्त करा दिया. वहीं महिलाओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब मशीन के ड्राईवर ने बताया कि वो इलाके की विधायक उमा देवी खटीक के कहने पर ये कार्रवाई कर रहा है. महिलाओं का गुस्सा पूरी तरह से विधायक उमा देवी पर है उनके मुताबिक विधायक ने इस क्षेत्र में कुछ जमीन ली है, जिसे कीमती बनाने के लिए उनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है.
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