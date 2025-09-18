एमपी की जेल में शराब ? कैदी ने किया बड़ा खुलासा, जेल प्रशासन ने किया खंडन!
एमपी की जेल में शराब ? कैदी ने किया बड़ा खुलासा, जेल प्रशासन ने किया खंडन!

Damoh News: मध्य प्रदेश की दमोह जिले में जेल के अंदर से शराब की वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि जेल प्रशासन इस बात का खंडन करते हुए इसे फर्जी वीडियो बता रहा है. लेकिन मामला चर्चा में बना हुआ है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:38 AM IST
दमोह की खबरें
दमोह की खबरें

MP News: एमपी के जेल अक्सर विवादों और कई दूसरे कारणों से सुर्खियों में रहते हैं, कभी जेल के भीतर कैदियों को सुविधाएं देने तो कभी प्रताड़ना कभी पैसों के लेनदेन को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती है, इस बीच प्रदेश के दमोह जिला जेल का एक मामला बेहद सुर्खियों में है, दमोह के जिला जेल परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हड़कंप मचा हुआ है. दरअसल, दमोह के जिला जेल इस वीडियो में सफेद कपड़े पहने हुए एक शख्स बोतल से कुछ पीता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा गया कि ये कैदी जेल के अंदर शराब पी रहा है, देखने में भी ऐसा ही लगता है. अब लोगों का सवाल था कि आखिर जेल के अंदर शराब कैसे पहुंचती हैं. हालांकि इस मामले में जेल प्रशासन ने इस वीडियो को फर्जी बताया है. 

कैदी ने उठाए सवाल 

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एक और वीडियो सामने आया, जिसमें खुद मोनू उर्फ शैलेंद्र ठाकुर ने जेल के अंदर की हकीकत बयां की है. मोनू ने दावा किया कि वह तीन सालों से जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ है, उन्होंने बताया कि जेल के अंदर पैसों के जरिए शराब, मांस और नशे की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल फोन का उपयोग भी पैसे देकर किया जाता है. जिसके बाद यह मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है. 

दमोह के जेलर ने दी सफाई

वहीं इस मामले में जिला जेल अधीक्षक पी.एल. प्रजापति ने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट किया कि शराब पीते हुए दिख रहा वीडियो फर्जी है, उन्होंने कहा कि जिस स्थान का वीडियो वायरल हुआ है, वह जेल परिसर का हिस्सा नहीं है और कपड़े भी जेल के कैदियों के नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो जेल की छवि खराब करने के लिए बनाया गया एक षड्यंत्र है. जेल अधीक्षक ने बताया कि मोनू नामक कैदी जेल से रिहा होने के बाद असामाजिक तत्वों से मिलकर यह वीडियो वायरल कर रहा है ताकि जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने जेल में किसी भी प्रकार के अनुचित कार्यों से साफ इंकार किया है. 

यह मामला अब प्रदेश की जेल व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है. यदि रिहा हुए कैदी की बात सही साबित होती है, तो यह जेल प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय होगा. वहीं, अगर यह वीडियो फर्जी और षड्यंत्र है, तो इसकी तह तक जाकर दोषियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा. 

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट 

