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'लाड़ली बहना' की राशि पर छिड़ी थी जंग, 1250 रुपयों ने तोड़ा था घर, अब लोक अदालत में पति-पत्नी का हुआ पुनर्मिलन

Damoh News-दमोह में लाड़ली बहना योजना की राशि को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद तलाक तक पहुंच गया. पति-पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने पर अड़ गए और अदालत का रुख किया. अब तीन सालों के बाद नेशनल लोक अदालत में परिवार फिर से एक हुआ है.

 

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 09, 2026, 05:34 PM IST
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'लाड़ली बहना' की राशि पर छिड़ी थी जंग, 1250 रुपयों ने तोड़ा था घर, अब लोक अदालत में पति-पत्नी का हुआ पुनर्मिलन

Family Reunites at Lok Adalat-लोगों के विवादों की मंशा दूर करने के साथ सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालतों में मंशा के अनुरूप परिणाम भी सामने आ रहे .मध्यप्रदेश के दमोह में नेशनल लोक अदालत में शनिवार को कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बड़े पैमाने पर कोर्ट में लंबित मामलों में आपसी सुलह और राजीनामा ने प्रकरण खत्म किए गए. साथ ही फैमिली कोर्ट ने लंबित मामलों में भी राजीनामा हुए और बिखरे परिवार एक हुए. इन मामलों में एक बेहद रोचक मामला सामने आया है. इस मामले के निपटारे के बाद दो मासूम बच्चों को फिर से अपने माता-पिता के साथ रहने का मौका मिला है. इस एक हुए परिवार को कोर्ट में जिसने भी देखा उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. 

लाड़ली बहना की राशि बनी सिरदर्द
दरअसल, दमोह के पथरिया फाटक रेलवे ब्रिज के पास रहने वाले मुकेश प्रजापति और उनकी पत्नी सुनीता की शादी 10 साल पहले हुई थी. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है. परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन तीन साल पहले मध्यप्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना लाड़ली बहना योजना के तहत महिला को मिलने वाली राशि को लेकर विवाद हो गया.

पति-पत्नी में पैसों को लेकर हुआ विवाद
सुनीता को मिलने वाली लाडली बहना योजना की राशि को वह बचाकर रखना चाहती थी, ताकि बच्चों के भविष्य के लिए इन पैसों का उपयोग हो. लेकिन मुकेश बीमारी में इन पैसों का उपयोग करना चाहता था. इस मामूली सी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अलग हो गए. नौबत यहां तक आ गई कि मामला कोर्ट में तलाक तक पहुंच गया. 

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कोर्ट में फिर एक हुआ परिवार
करीब साल भर पहले कोर्ट में पहुंचे इस मामले को कुटुंब न्यायालय ने संज्ञान में लिया. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के साथ फैमिली कोर्ट के जज ने मुकेश और सुनीता की काउंसलिंग की. उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ने अपने भविष्य के साथ बच्चों के भविष्य को समझा और नेशनल लोक अदालत के दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने राजीनामा किया.डिस्ट्रिक्ट जज के साथ तमाम न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बिछड़े पति-पत्नी एक हुए. 

कोर्ट का उद्देश्य हुआ पूरा
इस मामले में कुटुंब न्यायालय के जज और अधिवक्ताओं की भूमिका की सराहना भी हुई और इन लोगों ने माना कि इस कोर्ट का जो उद्देश्य है उसे पूरा किया गया है. इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने कहा कि आज के दौर में जिस तरह से छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार टूट रहे है, वो चिंताजनक है. लेकिन समाज का समझदार तबका और जिम्मेदार लोग यदि पहल करें तो मुकेश और सुनीता जैसे पति पत्नी एक हो सकते है और समाज से ये बुराई दूर हो सकती है.

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