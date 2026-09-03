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बर्थडे पार्टी नहीं दी तो कोर्ट पहुंचा मामला, दोस्त ने थमा दिया लीगल नोटिस, 41,250 रुपए की मांग

दमोह जिला न्यायालय में जन्मदिन की पार्टी को लेकर अनोखा विवाद सामने आया है. एक अधिवक्ता द्वारा पार्टी नहीं देने पर अपने दोस्त को कानूनी नोटिस भेजकर 41,250 रुपए की क्षतिपूर्ति मांग की गई है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 03, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:35 PM IST
बर्थडे पार्टी नहीं दी तो कोर्ट पहुंचा मामला, दोस्त ने थमा दिया लीगल नोटिस, 41,250 रुपए की मांग

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