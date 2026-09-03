बर्थडे पार्टी नहीं दी तो कोर्ट पहुंचा मामला, दोस्त ने थमा दिया लीगल नोटिस, 41,250 रुपए की मांग

विशाल राजपूत ने दमोह के प्रसिद्ध एडवोकेट को किया हायर

नोटिस मिलने के बाद शायद अधिवक्ता तिवारी हैरान भी हुए हों क्योंकि दोस्तों के बीच होता तो बहुत कुछ है लेकिन बात इतनी बढ़ेगी कि लीगल नोटिस मिलेगा और बात न्यायालय तक जाएगी ये सोचा नहीं होगा. मामला अब संवेदनशील हो गया लिहाजा उन्होंने भी कानून के तरह से मामले को हैंडल करने का मन बनाया है. एडवोकेट तिवारी ने अपने सीनियर और दमोह के प्रसिद्ध एडवोकेट मनीष नगाइच के जरिये अपनी बात रखने का निर्णय लिया है. उनके वकील मनीष नगाइच के मुताबिक कानून में वादा खिलाफी को लेकर कार्रवाई का उल्लेख है और नियंगत तरीके से मामला कोर्ट में जा सकता है, लेकिन दोनों हो अधिवक्ता होने के साथ साथ अच्छे मित्र है. लिहाजा वो चाहेंगे कि समन्वय स्थापित हो और कोई रास्ता निकल आए ये उनकी कोशिश रहेगी और यदि रास्ता नहीं निकलता तो फिर विधिवत मुकदमा भी लड़ा जाएगा. अपने जूनियर और क्लाइंट गोविंद तिवारी की तरफ से जानकारी देते हुए सीनियर एडवोकेट मनीष नगाइच ने बताया कि नोटिस में जो लिखा गया है उस में बहुत सारी चीजें सही नहीं है. जिस दिन पार्टी का वादा किया गया था उस दिन पार्टी हुई थी और उसके बिल भी उनके पास है. फिलहाल आपसी तौर पर दो दोस्तों में सुलह कराने की कोशिश की जा रही है.