दमोह में लव जिहाद का मामला! हिंदू लड़की से जबरन शादी का दबाव, बजरंग दल ने किया हंगामा

Damoh News: दमोह से लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर जबरन शादी का आरोप लगाया है. लड़की का आरोप है कि इरफान ने उसके साथ बदसलूकी की. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया.
Damoh Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हिन्दू लड़कियों के साथ वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीती रात फिर एक हिन्दू लड़की ने इरफान खान नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और ये शिकायत हिन्दू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद दर्ज हुई है.
दरअसल, पूरा मामला दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र का है. जहां एक दलित वर्ग की हिन्दू लड़की ने पुलिस को बताया कि इसी इलाके का इरफान खान नाम का युवक उसे लम्बे समय से परेशान कर रहा है. यही नहीं वह जबरन शादी करने का दबाव बना रहा है, बुधवार को इरफान ने फिर लड़की को तंग किया और अपने साथ ले जाने लगा और उसके साथ बदसलूकी की.
बजरंग दल ने लगाया ये आरोप
इस पूरे मामले में बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओ का कहना है कि दलित वर्ग की इस हिन्दू लड़की को इरफान जबरन ले जा रहा था. जिसे हिन्दू संगठनों के लोगों ने बचाया. लेकिन इरफान भाग गया. संगठन के लोगों के मुताबिक ये लव जिहाद का मामला है और संगठित रूप से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है.
मुस्लिम महिलाओं पर लव जिहाद का आरोप
बजरंग दल के संयोजक गोलू चौबे के अनुसार हिंडोरिया के सिविल अस्पताल के पास एक टपरे में कुछ मुस्लिम महिलाएं रहती हैं और वो इस लव जेहाद के काम मे सहयोग करती हैं. जिसकी शिकायत भी प्रशासन से की गई है. बहरहाल देर रात हिंडोरिया पुलिस ने इरफान के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच के साथ आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है.
रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह
