हिंदू लड़की से दुष्कर्म, फिर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वायरल किए अश्लील वीडियो, युवती पहुंची थाने

Damoh Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के पटेरा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक रशीद खान ने एक हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बना लिए. उसने इन वीडियो का इस्तेमाल करके युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. जब युवती नहीं मानी, तो उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. देर रात परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

रशीद ने हिंदू युवती पर बनाया धर्मांतरण का दबाव

दरअसल, आरोपी रशीद पड़ोस में रहने वाली युवती के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके फोटो व वीडियो भी बना लिए. वह उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाता रहा. बता दें कि युवती की शादी 18 महीने पहले हुई थी और जब युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. 31 अगस्त को जब युवती को वायरल वीडियो की जानकारी हुई तो उसने सबसे पहले अपने पति को बताया. जानकारी मिलने पर बजरंग दल के पदाधिकारी भी युवती के माता-पिता के साथ थाने पहुंचे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जानिए पूरा मामला

पीड़िता के अनुसार आरोपी राशिद खान उसके घर के बगल में रहता था और उसे जानता था. जनवरी 2024 में उसे अकेला पाकर आरोपी ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया और उसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल करता रहा. इस घटना के चार महीने बाद लड़की की शादी हो गई और लड़की को लगा कि अब मामला खत्म हो जाएगा लेकिन राशिद के मन में कुछ और ही था, राशिद लगातार पीड़िता को परेशान करता रहा, उस पर शादी करने और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाता रहा. और ऐसा न करने पर वही पुरानी धमकी फोटो वीडियो वायरल कर देता और आखिरकार 31 अगस्त को राशिद ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

आरोपो गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि सोमवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची. थाना प्रभारी सरोज सिंह ने युवती का बयान लेकर आरोपी रशीद खान के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे

