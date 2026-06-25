पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष

समस्या यह है कि इस इलाके में नर्मदा का पानी सप्लाई किया जाता है और सर्विस लाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन असल में पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता. इसे लेकर कई शिकायतें की गई हैं. रंजीत नाम के एक परेशान निवासी ने तो CM हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोई समाधान न मिलने पर उन्होंने यह कड़ा कदम उठाया. रंजीत के अनुसार कई जगहों पर पानी बर्बाद हो रहा है, फिर भी उनके घर तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचती. प्रशासन ने रंजीत को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, उन्हें हटा दिया जाएगा. ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि पानी पाने के लिए लोग अभी भी कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.