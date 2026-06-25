Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /दमोह
  • /दमोह में पीने के पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, अफसरों को सुनाई खरी-खोटी, कई घंटों चला ड्रामा

दमोह में पीने के पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, अफसरों को सुनाई खरी-खोटी, कई घंटों चला ड्रामा

Damoh News: दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में पानी की किल्लत से परेशान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा. लगभग चार घंटे तक चले इस तनावपूर्ण घटनाक्रम के दौरान, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:49 AM IST
दमोह में पीने के पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, अफसरों को सुनाई खरी-खोटी, कई घंटों चला ड्रामा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में मानसून की एंट्री...भोपाल में झमाझम बारिश, ग्वालियर में गर्मी का सितम
Gwalior Weather NewsJun 24
2
Raja Raghuvanshi Murder CaseJun 24
3
Omkareshwar newsJun 24
4
ujjain newsJun 24
5
ratlam newsJun 24