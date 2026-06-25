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Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में बीती रात फिल्म शोले जैसा नजारा असल ज़िंदगी में देखने को मिला, जब एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा. जहां एक तरफ लोग सांसें थामे खड़े थे और अधिकारी उसे नीचे उतरने के लिए मना रहे थे, वहीं लगभग चार घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे ने पूरे प्रशासन को परेशान कर दिया. आखिरकार वह युवक नीचे उतरा, लेकिन कैमरे के सामने ही प्रशासनिक अधिकारियों पर भड़क उठा. युवक की मांग पीने के पानी की सुविधा है, जिसके लिए वो कई दिनों से परेशान है.
पीने के पानी को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक
दरअसल, तेंदूखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले रंजीत रजक कल रात अचानक स्थानीय जलापूर्ति योजना की पानी की टंकी पर चढ़ गए और ऊपर से चिल्लाने-चिल्लाने लगे. शोर सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल आए और अफरातफरी मच गई. भीड़ जमा हो गई और प्रशासन को सूचना दी गई. नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन रंजीत ने नीचे आने से इनकार कर दिया. बाद में रात में स्थानीय एसडीएम पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश में एक घंटा बिताया, जिसके बाद आखिरकार उन्हें नीचे उतारने में कामयाबी मिली. लेकिन युवक का गुस्सा शांत नहीं हुआ. नीचे उतरते ही वह प्रशासनिक अधिकारियों और एसडीएम को खरी-खोटी सुनाने लगा.
पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष
समस्या यह है कि इस इलाके में नर्मदा का पानी सप्लाई किया जाता है और सर्विस लाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन असल में पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता. इसे लेकर कई शिकायतें की गई हैं. रंजीत नाम के एक परेशान निवासी ने तो CM हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोई समाधान न मिलने पर उन्होंने यह कड़ा कदम उठाया. रंजीत के अनुसार कई जगहों पर पानी बर्बाद हो रहा है, फिर भी उनके घर तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचती. प्रशासन ने रंजीत को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, उन्हें हटा दिया जाएगा. ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि पानी पाने के लिए लोग अभी भी कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
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