6 महीने से न क्लास लगी.. न टीचर आए फिर भी स्कूल ने ली परीक्षा, छात्रों ने लिखा ऐसा जवाब उड़ गई पूरे शिक्षा विभाग की नींद

MP News: दमोह के सरकारी स्कूल के छात्रों ने शिक्षा विभाग की नींद उड़ा दी है.छात्रों ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हुए बताया कि जिस विषय (सब्जेक्ट) का वे पेपर दे रहे हैं, उसकी महीनों से क्लास नहीं हुई, तो जवाब कहाँ से लिखें.
Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से चौंका देने वाली खबर सामने आई है.यहाँ सरकारी स्कूल में चल रहे मिड टर्म एग्जाम के दौरान छात्रों ने आंसर शीट पर कुछ ऐसा लिख दिया, जिसे देखकर शिक्षकों में हड़कंप मच गया.छात्रों ने आंसर शीट पर लिखा कि सोशल साइंस की क्लास ही नहीं लगती, आंसर क्या लिखें?
छात्रों ने खोली शिक्षा विभाग की पोल
दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा संकुल के इंटीग्रेटेड हायर स्कूल धनगौर गुंजी में कक्षा 6-8वीं तक के मिड टर्म एग्जाम चल रहे थे.इसमें कक्षा के कुछ छात्रों ने टीचर की गैरहाजिरी पर सवाल खड़े कर दिए.छात्रों ने आंसर शीट पर लिखा कि सोशल साइंस की क्लास नहीं होती है, कोई टीचर यह सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आता है, तो सवालों के जवाब कैसे लिखें? छात्रों के इस नोट के बाद से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.मामला सामने आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी सतर्क हुए और बच्चों से बात करने स्कूल पहुँच गए।
6 महीनों से कोई क्लास नहीं हुई
बीईओ वाय.के. कोरी जब स्कूल पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल से बात की.फिर छात्रों से उनकी समस्या सुनी.छात्रों ने बताया कि पिछले 6 महीनों से सोशल साइंस की क्लास नहीं हुई है.प्रिंसिपल को शिकायत भी की गई थी, लेकिन हमारी शिकायतों का कोई समाधान नहीं निकाला गया।
प्रिंसिपल ने पेश की अपनी सफाई
प्रिंसिपल ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में सितंबर में स्कूल जॉइन किया है.स्कूल की व्यवस्थाओं पर उनकी पूरी नज़र है.हमसे गलती हुई है कि हमने बच्चों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया.हम तत्काल प्रभाव से सोशल साइंस की क्लास शुरू करेंगे और बच्चों की ज़रूरतों की ओर ध्यान देंगे.
