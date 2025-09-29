Advertisement
दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक, प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया; 27 लोग सुरक्षित वापस लौटेंगे घर

Damoh Laborers News: दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के मोहड़ गांव के 27 मजदूर कर्नाटक के विजयपुर में बंधक बना लिए गए थे. मजदूरों ने मदद के लिए वीडियो भेजा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:30 PM IST
दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक
Karnataka Labor Crisis: दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के मोहड़ गांव के मजदूरों के कर्नाटक में बंधक बनाए जाने की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है. इन मजदूरों ने अपने परिचितों को एक वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें विजयपुर के एक ठेकेदार ने बंधक बनाकर रखा है और मजदूरी न देने के साथ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गए.

जिला कलेक्टर सुधीर कोचर ने मामले को संज्ञान में लिया और पता लगाया कि ये मजदूर कुछ महीने पहले कर्नाटक मजदूरी करने गए थे. कलेक्टर ने विजयपुर कलेक्टर से संपर्क किया और दमोह पुलिस अधीक्षक ने कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर मजदूरों का पता लगाया. जांच में सामने आया कि कुल 27 लोग बंधक बनाए गए थे, जिनमें 13 पुरुष, 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं.

रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू
मौके पर कलेक्टर सुधीर कोचर के मुताबिक सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उनकी रेस्क्यू प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कर्नाटक सरकार और विजयपुर प्रशासन की मदद से मजदूरों को जल्द ही दमोह लाया जाएगा. जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा सहयोग और सुरक्षा दी जाएगी ताकि ये लोग सुरक्षित अपने घर लौट सकें. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "दमोह" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

