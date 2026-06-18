नाबालिग प्रेमिका से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, 7 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

बात करवाने के लिए टावर पर चढ़ा

करीब 15 दिन तक यहां वो रही और फिर उसके परिजन आए और उसे वापस ले गए. इतना ही नहीं लड़की के परिजनों ने इस लड़के के मोबाइल नम्बर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अब हर तरह से एक नाबालिग का दूसरी नाबालिग से संपर्क टूट गया. कई दिनों से कोशिश में लगे लड़के को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपनी बात रखने का ये तरीका अपनाया मोबाइल टावर पर चढ़ा और फिल्म शोले का सीन क्रिएट किया. इस मामले में अधिकारियों ने बड़े बेहतर अंदाज में लड़के को टावर से नीचे उतार लिया फिर इसकी काउंसलिंग भी की उसे समझाया भी कि कानून और नियमों के तहत नाबालिगों की शादी नहीं हो सकती उसे कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा.