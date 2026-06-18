नाबालिग प्रेमिका से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, 7 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

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Minor Climbs on Tower-मध्यप्रदेश के दमोह में फिर एक बार एक नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब 7 घंटे बाद उसे मशक्कत के बाद उतारा गया. मामला जिले के बटियागढ़ ब्लाक के नीमखेड़ा का है, यहां लगे एक मोबाइल टावर पर रात के 2 बजे एक नाबालिग चढ़ गया. टावर पर चढ़कर उसने आवाजें दी तो गांव में हड़कंप मच गया. लोग दहशत में आ गए कि आखिर आवाज कहां से आ रही है? जब लोगों ने देखा तो मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ा था.
तहसीलदार की सूझबूझ से मामले हुआ हल
करीब 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े लड़के को उतारने लोग कोशिश करते रहे और सूरज निकल आया लेकिन वो उतरने तैयार नहीं हुआ, सूरज की निकलते ही पुलिस और प्रशासन के नुमाइंदे भी यहां पहुंच गए और लड़के को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ. मौके पर पहुंचे तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने सूझबूझ का परिचय दिया और लड़के से मोबाइल पर बात की तरह तरह से समझाया और आखिरकार वो टावर से नीचे आ गया और सब ने राहत की सांस ली.
गुजरात से नाबालिग आई दमोह
दरअसल, मामला कच्ची उम्र में मुहब्बत का है जब किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहती बल्कि इश्क कुछ भी करा लेता है. टावर पर चढ़ा लड़का कुछ महीनों पहले मजदूरी करने के लिए गुजरात गया था. वहां एक नाबालिग लड़की से इसे इश्क हो गया, प्रेम भी इतना गहरा कि दोनों एक दूसरे पर मरने तैयार हैं. लड़का गुजरात से काम बंद करके अपने गांव आ गया लेकिन दोनों की मोहब्बत खत्म नहीं हुई. बल्कि दूरी ने प्रेम को और परवान चढ़ा दिया और दोनों के बीच मोबाइल पर बात होती रही और नालाबिग लड़की पिछले महीने गुजरात से भागकर दमोह के इस गांव में आ गई.
बात करवाने के लिए टावर पर चढ़ा
करीब 15 दिन तक यहां वो रही और फिर उसके परिजन आए और उसे वापस ले गए. इतना ही नहीं लड़की के परिजनों ने इस लड़के के मोबाइल नम्बर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अब हर तरह से एक नाबालिग का दूसरी नाबालिग से संपर्क टूट गया. कई दिनों से कोशिश में लगे लड़के को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपनी बात रखने का ये तरीका अपनाया मोबाइल टावर पर चढ़ा और फिल्म शोले का सीन क्रिएट किया. इस मामले में अधिकारियों ने बड़े बेहतर अंदाज में लड़के को टावर से नीचे उतार लिया फिर इसकी काउंसलिंग भी की उसे समझाया भी कि कानून और नियमों के तहत नाबालिगों की शादी नहीं हो सकती उसे कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा.
लड़की के माता-पिता से किया संपर्क
अफसरों ने गुजरात में लड़की के माता-पिता से भी संपर्क कर दोनों परिवारों को एक साथ बैठकर बातचीत करने और हल निकालने की बात कही. बहरहाल रात से शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार 7 घंटे बाद खत्म हुआ लेकिन इस घटनाक्रम ने ये फिर साबित कर दिया कि कच्ची उम्र की मुहब्बत में कुछ भी सम्भव है और ऐसे हालातों को देखते हुए सामाजिक लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, जो इस उम्र के बच्चों को समझाइश दें कि कानून क्या है और उसका पालन कैसे करना चाहिए. साथ ही बच्चे गलत कदम न उठाएं इसे लेकर भी चिंता करना चाहिए.
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