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नाबालिग प्रेमिका से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, 7 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

Damoh News-दमोह में नाबालिग प्रेमिका से मिलवाने की जिद में रात 2 बजे नाबालिग प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया. मौके पर पहुंचे तहसीलदार की सूझबूझ के चलते नाबालिग करीब 7 घंटे बाद टावर से नीचे उतरा.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:13 PM IST
नाबालिग प्रेमिका से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, 7 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

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