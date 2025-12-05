PM श्री कॉलेज में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'! भाई की जगह MSc का पेपर देने पहुंचा फर्जी परीक्षार्थी, दूसरी बार हुआ ये कारनामा

Fake Candidate Caugh in Damoh-मध्यप्रदेश के दमोह के शासकीय पीएमश्री कॉलेज में शुक्रवार दोपहर परीक्षा के दौरान नकल और फर्जीवाड़े का संगीन मामला सामने आया है. एम.एससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के एटीकेटी पेपर में एक युवक अपने भाई की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया. परीक्षा केंद्र की सतर्कता के कारण कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले को तुरंत कोतवाली पुलिस के संज्ञान में दिया और आरोपी छात्र पर कार्रवाई की मांग की है.

टीचर को छात्र पर हुआ शक

जानकारी के अनुसार, परीक्षा रूम नंबर 25 में चल रही थी. इसी दौरान प्राध्यापक डॉ. सविता जैन को एक छात्र पर शक हुआ, जिसकी शक्ल एडमिट कार्ड में लगी फोटो से बिल्कुल मेल तो खा रही थी, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखने पर अंतर नजर आया. इसी बीच बॉटनी विभाग के शिक्षक सुमन सर कक्ष में पहुंचे और छात्र की पहचान पर संदेह जताया.

पहचान पत्र में असली पहचान

संदेह गहराने पर जब छात्र से पहचान पत्र मांगा गया तो उसने पैन कार्ड दिखाया, जिसमें उसका नाम भरत पटेल दर्ज था. जबकि जिस रोल नंबर के साथ वह परीक्षा दे रहा था वह नाम जगदीश काछी का था. पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह मगरोन गांव का रहने वाला है और अपने भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा था.

पहले भी पकड़ा जा चुका है आरोपी

प्राध्यापक डॉ. सविता जैन ने बताया कि भरत इस तरह की हरकत पहले भी कर चुका है. कुछ समय पहले वह अपने एक साथी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था. इस बार भी उसने अपने भाई को पास कराने के इरादे से परीक्षा में बैठकर फर्जीवाड़ा किया. इस मामले की पुष्टि होते ही प्राचार्य आलोक जैन को सूचित किया गया. उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को शिकायत आवेदन भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की.

असली छात्र से होगी पूछताछ

कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी छात्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. प्राचार्य के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. पुलिस उस छात्र से भी पूछताछ करेगी जिसकी जगह यह युवक परीक्षा देने पहुंचा था.

