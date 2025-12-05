Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3030407
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

PM श्री कॉलेज में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'! भाई की जगह MSc का पेपर देने पहुंचा फर्जी परीक्षार्थी, दूसरी बार हुआ ये कारनामा

Damoh News-दमोह में पीएमश्री कॉलेज में एम.एससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के एटीकेटी पेपर के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया. युवक अपने भाई की जगह एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने पहुंचा था. फर्जी परीक्षार्थी को पकड़कर कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना देकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM श्री कॉलेज में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'! भाई की जगह MSc का पेपर देने पहुंचा फर्जी परीक्षार्थी, दूसरी बार हुआ ये कारनामा

Fake Candidate Caugh in Damoh-मध्यप्रदेश के दमोह के शासकीय पीएमश्री कॉलेज में शुक्रवार दोपहर परीक्षा के दौरान नकल और फर्जीवाड़े का संगीन मामला सामने आया है. एम.एससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के एटीकेटी पेपर में एक युवक अपने भाई की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया. परीक्षा केंद्र की सतर्कता के कारण कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले को तुरंत कोतवाली पुलिस के संज्ञान में दिया और आरोपी छात्र पर कार्रवाई की मांग की है.

टीचर को छात्र पर हुआ शक

जानकारी के अनुसार, परीक्षा रूम नंबर 25 में चल रही थी. इसी दौरान प्राध्यापक डॉ. सविता जैन को एक छात्र पर शक हुआ, जिसकी शक्ल एडमिट कार्ड में लगी फोटो से बिल्कुल मेल तो खा रही थी, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखने पर अंतर नजर आया. इसी बीच बॉटनी विभाग के शिक्षक सुमन सर कक्ष में पहुंचे और छात्र की पहचान पर संदेह जताया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहचान पत्र में असली पहचान

संदेह गहराने पर जब छात्र से पहचान पत्र मांगा गया तो उसने पैन कार्ड दिखाया, जिसमें उसका नाम भरत पटेल दर्ज था. जबकि जिस रोल नंबर के साथ वह परीक्षा दे रहा था वह नाम जगदीश काछी का था. पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह मगरोन गांव का रहने वाला है और अपने भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा था.

पहले भी पकड़ा जा चुका है आरोपी

प्राध्यापक डॉ. सविता जैन ने बताया कि भरत इस तरह की हरकत पहले भी कर चुका है. कुछ समय पहले वह अपने एक साथी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था. इस बार भी उसने अपने भाई को पास कराने के इरादे से परीक्षा में बैठकर फर्जीवाड़ा किया. इस मामले की पुष्टि होते ही प्राचार्य आलोक जैन को सूचित किया गया. उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को शिकायत आवेदन भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की.

असली छात्र से होगी पूछताछ

कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी छात्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. प्राचार्य के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. पुलिस उस छात्र से भी पूछताछ करेगी जिसकी जगह यह युवक परीक्षा देने पहुंचा था. 

यह भी पढ़ें-स्कूल में टीचर पर 12 छात्राओं से मारपीट का आरोप, लकड़ी से पिटाई के बाद उंगलियां

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdamoh newsmp latest news

Trending news

mp news
PM श्री कॉलेज में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'! भाई की जगह MSc का पेपर देने पहुंचा था युवक
narsinghpur news
औने-पौने दाम से भड़के एमपी के किसान, गाडरवारा मंडी में जमकर मचाया बवाल
mp news
स्कूल में टीचर पर 12 छात्राओं से मारपीट का आरोप, लकड़ी से पिटाई के बाद उंगलियां
mp news
चाकू की नोक पर छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वीडियो किया वायरल, जानिए
mp government job
एमपी में सरकारी नौकरी का बदला सिस्टम! 12,075 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई भर्ती
chhattisgarh news
नाम भूली, आंखें गंवा बैठी! 8 साल की बच्ची को 20 साल तक कमरे में कैद रखा, 28 की हुई
satna news
कोदो की रोटी बनी जानलेवा! 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक बुजुर्ग आईसीयू में भर्ती
mp news
जबलपुर में 'धान जासूस' बनने का मौका! सिर्फ एक WhatsApp मैसेज, 21 हजार का इनाम मिलेगा
EOW
सीधी में सरकारी शिक्षक के ठिकानों पर EOW की रेड, करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति मिली...
Mohan Yadav
वाइल्ड लाइफ के लिए गुड न्यूज, CM मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े 3 चीते