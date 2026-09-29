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दमोह में कुत्ते-बिल्लियों को लेकर क्यों बरतनी होगी सावधानी? रेबीज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन तेज

दमोह में रेबीज को लेकर एक बार फिर से सतर्क किया जा रहा है. पालतू कुत्तों और बिल्लियों में रेबीज का खतरा देखते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं. वहीं पशुपालन विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान भी चला रहा है. जिससे समय रहते सावधानी बरती जाए.

Written ByMahendra Dubey
Published: Sep 29, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:52 PM IST
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Image Credit: ZEE MEDIA

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