/दमोह में कुत्ते-बिल्लियों को लेकर क्यों बरतनी होगी सावधानी? रेबीज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन तेज

रेबीज के आंकड़े चिंता बढ़ाते

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में हर साल रेबीज से करीब 59 से 60 हजार लोगों की मौत होती है. भारत में भी इसका असर गंभीर है. आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर साल करीब 18 से 20 हजार लोगों की मौत रेबीज की वजह से होने का अनुमान है. यह आंकड़ा दुनिया में होने वाली रेबीज से मौतों का एक बड़ा हिस्सा है. बीमारी के लक्षण सामने आने के बाद यह लगभग हमेशा घातक होती है, इसलिए समय पर इलाज बेहद जरूरी है.