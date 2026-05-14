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PM की अपील पर कार की जगह ट्रेन से दमोह पहुंचे मंत्री, बोले- देशहित में मोदी की राह पर चलना जरूरी

Damoh News-दमोह के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पीएम की अपील को मानते हुए ट्रेन से दमोह पहुंचे. मंत्री इंदर सिंह परमार ने पीएम मोदी की तुलना लाल बहादुर शास्त्री से की और कहा कि पीएम मोदी संकट के समय में देशवासियों को एकजुट कर रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 14, 2026, 04:19 PM IST
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PM की अपील पर कार की जगह ट्रेन से दमोह पहुंचे मंत्री, बोले- देशहित में मोदी की राह पर चलना जरूरी

MP News-देश में ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. आम जनता से लेकर खास हस्तियों तक, हर कोई इस अपील पर खरा उतरने की कोशिश में जुटा है. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार का एक अनूठा अंदाज देखने को मिला है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से की. मंत्री पीएम की अपील को मानते हुए ट्रेन से दमोह पहुंचे. हालांकि, सर्किट हाउस जाते समय 6 गाड़ियों का काफिला सड़कों पर सायरन बजाते हुए निकला. 

कार छोड़ ट्रेन से तय किया सफर 
पीएम मोदी की अपील का पालन करते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार भोपाल से दमोह तक कार से आने की बजाय ट्रेन से पहुंचे. उनका यह कदम चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि वे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और वे ट्रेन से सफर कर वहां पहुंचे. मंत्री का ट्रेन से सफर करना पीएम की अपील को समर्थन देना और कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है. 

स्टेशन पर सादगी, सड़क पर बजे सायरन
हालांकि, ट्रेन से उतरने के बाद मंत्री की सादगी का रंग थोड़ा बदल गया. देर रात जब मंत्री स्टेशन पहुंचे, तो वहां से सर्किट हाउस तक जाने के लिए उनके स्वागत में गाड़ियों का लंबा काफिला मौजूद था. शहर की शांत सड़कों पर अचानक 6 गाड़ियों के काफिले और उनमें लगे सायरन की गूंज सुनाई देने लगी. स्टेशन से सर्किट हाउस तक मंत्री वीआईपी अंदाज पहुंचे, जिसे लेकर अब लोग चर्चा कर रहे हैं. 

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लाल बहादुर शास्त्री से की तुलना
मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि आज के हालात में पीएम मोदी की कार्यशैली पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाती है. उन्होंने कहा कि जब देश अनाज की कमी और संकट के दौर से गुजर रहा था, तब शास्त्री जी ने दुनिया के आगे कटोरा नहीं थामा, बल्कि जय जवान-जय किसान का नारा देकर देश को एकजुट किया था. ठीक वैसे ही पीएम मोदी भी संकट के इस समय में देश वासियों को एकजुट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-PM की अपील की अनदेखी पर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, BJP ने पद से हटाया

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