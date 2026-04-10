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दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक-बोलेरो के बीच फंसे बाइक सवार, 4 की मौत

Damoh Road Accident News: दमोह में ट्रक और बुलेरो की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो बाइक सवार युवक भी वाहनों के बीच फंसकर मौके पर ही जान गंवा बैठे. इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:50 PM IST
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दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक-बोलेरो के बीच फंसे बाइक सवार, 4 की मौत

Damoh Road Accident News: दमोह जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में चाल लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. यह हागसा दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर बांसा के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, ट्रक और बुलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इसी दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवार दो युवक भी हादसे की चपेट में आ गए और दोनों के बीच फंस गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं बुलेरो में सवार दो अन्य लोगों ने भी दम तोड़ दिया. हादसे में तीन लोग घायल हुआ हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. बाइक सवार दोनों मृतक बांसा के ही रहने वाले युवक थे, जो लगन समारोह के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर लेने जा रहे थे. जबकि बुलेरो सवार लोग मगरोन के निवासी बताएं जा रहे हैं. इस भीषण टक्कर के बाद स्टेट हाइवे पर जाम के हालात बन गए, जिसे पुलिस ने खुलवाया.  वहीं जिला प्रशासन ने पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया है.

 प्रत्यक्षदर्शी ने बताया हादसे की वजह

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इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सड़क दुर्घटना के बारे में सूचित किया और तुरंत खुद ही बचाव कार्यों में जुट गए. घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए. बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल सवारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था. जिसे जमीन पर गिरने से उनके सिर में जानलेवा चोटें आईं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 'यह एक रिहायशी इलाका होने के बावजूद, एक ट्रक और एक बोलेरो दोनों ही विपरीत दिशाओं से तेज रफ्तार से आ रहे थे. यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी.'

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