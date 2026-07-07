'नौकरी दूसरों की समस्याएं...' लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल, अधिकारियों ने भेजा नोटिस

लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल

दरअसल, दमोह के देहात पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली जबलपुर नाका पुलिस चौकी की प्रभारी सब-इंस्पेक्टर प्रियंका पटेल का एक रील वायरल हो गया है. इसमें वे अपनी वर्दी पहने बैठी हुई हैं और साथ में एक कोट (quote) लिखा है, "खुद की समस्याएं सुलझ नहीं रही और नौकरी दूसरों की समस्याएं सुलझाने वाली कर ली." यह रील शायद यह संदेश देता है कि जो लोग जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्दी पहनते हैं, वे खुद भी अक्सर कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं, जैसा कि वे खुद भी दिख रही हैं. इस रील ने उन्हें इलाके में चर्चा का विषय तो बना ही दिया है.