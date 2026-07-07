'नौकरी दूसरों की समस्याएं...' लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल, अधिकारियों ने भेजा नोटिस

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सोशल मीडिया रील्स का क्रेज हर किसी पर छाया हुआ है. लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में एक थानेदार मैडम को रील बनाना भारी पड़ गया है. उनकी रील वायरल होने के बाद आला पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए है और अब उन पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है. रील में प्रियंका पटेल अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में दिख रही हैं और साथ में यह टेक्स्ट लिखा है, "खुद की समस्याएं सुलझ नहीं रही और नौकरी दूसरों की समस्याएं सुलझाने वाली कर ली." यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया.
लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल
दरअसल, दमोह के देहात पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली जबलपुर नाका पुलिस चौकी की प्रभारी सब-इंस्पेक्टर प्रियंका पटेल का एक रील वायरल हो गया है. इसमें वे अपनी वर्दी पहने बैठी हुई हैं और साथ में एक कोट (quote) लिखा है, "खुद की समस्याएं सुलझ नहीं रही और नौकरी दूसरों की समस्याएं सुलझाने वाली कर ली." यह रील शायद यह संदेश देता है कि जो लोग जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्दी पहनते हैं, वे खुद भी अक्सर कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं, जैसा कि वे खुद भी दिख रही हैं. इस रील ने उन्हें इलाके में चर्चा का विषय तो बना ही दिया है.
अधिकारियों ने भेजा नोटिस
जिले के एडिशनल SP सुजीत भदौरिया ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश हैं कि पुलिसकर्मी चाहे वे वर्दी में हों या अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी चीज (जैसे पोस्ट या रील) पोस्ट न करें जिससे पुलिस फोर्स की छवि खराब हो. जबलपुर नाका पुलिस चौकी के इंचार्ज द्वारा पोस्ट की गई रील का संज्ञान लिया गया है, क्योंकि यह अनुशासनहीनता का मामला है. इस रील की जांच की जा रही है और इसे साइबर एक्सपर्ट्स को भेजा गया है. सब-इंस्पेक्टर प्रियंका पटेल को भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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