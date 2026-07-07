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'नौकरी दूसरों की समस्याएं...' लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल, अधिकारियों ने भेजा नोटिस

Damoh News: दमोह जिले के जबलपुर नाका चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर प्रियंका पटेल की वर्दी पहने हुए एक सोशल मीडिया रील वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रील पर लिखा था, "खुद की समस्याएं सुलझ नहीं रही और नौकरी दूसरों की समस्याएं सुलझाने वाली कर ली."

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 07, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:21 AM IST
'नौकरी दूसरों की समस्याएं...' लक्क तुनूं तुनूं गाने पर थानेदार मेडम की रील वायरल, अधिकारियों ने भेजा नोटिस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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