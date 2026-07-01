दमोह में 'हर घर जल' योजना पर उठे सवाल, नलों से निकल रहा बदबूदार और गंदा पानी, लोगों में बढ़ी चिंता

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Damoh News: हाल ही में इंदौर का भागीरथपुरा इलाका दूषित पानी से हुई मौतों के कारण सुर्खियों में रहा. हालांकि सरकार ने उस समय कई कड़े निर्देश जारी किए थे, लेकिन जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है. अब मध्य प्रदेश के दमोह जिले का तेंदूखेड़ा इलाका भी ऐसी ही एक भयानक त्रासदी की ओर बढ़ता दिख रहा है. भीषण गर्मी और पीने के पानी के संकट के बीच यहां नलों से आने वाला पानी सिर्फ़ थोड़ा गंदा नहीं है; बल्कि उसमें से बदबू आ रही है और वह गंदगी से बुरी तरह दूषित है. पहली नजर में ही यह पानी घिनौना लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि सप्लाई के पानी में सीवेज मिल रहा है.
पानी के लिए ग्रामीण परेशान
गांव वालों को डर है कि इस पानी को पीने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. पानी का रंग बदल रहा है, जिससे पता चलता है कि इसमें जानलेवा चीजें हो सकती हैं. इसकी बदबू से लगता है कि यह असल में सीवेज का पानी है. भीषण गर्मी और पानी की भारी कमी के कारण, लोगों को आस-पास के इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है. जहां एक तरफ दो हफ़्ते की ऐसी गर्मी का अंदाजा ही लगाया जा सकता है, वहीं यहां के लोग बिना थके पानी का इंतजाम कर रहे हैं, चाहे वह दोपहर की तेज धूप हो या रात का अंधेरा.
शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी
ऐसा नहीं है कि सरकार का हर घर जल नारा इस इलाके में नहीं गूंजता, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि यहां नर्मदा का पानी सप्लाई किया जा रहा है. लोगों को कभी-कभी पाइपलाइन से पानी मिलता भी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से ही पानी की क्वालिटी का पता चल जाता है. पहली नजर में ही पानी बहुत खराब लगता है. यह सिर्फ़ थोड़ा गंदा नहीं, बल्कि पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है. महिलाओं और बच्चों ने कई बार संबंधित अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. अब वे इस दूषित पानी के साथ जीने को मजबूर हैं, जिससे हमेशा बीमारी का खतरा बना रहता है. जहां अधिकारी इस मामले की पूरी जानकारी न होने का दावा करते हैं, वहीं जल आपूर्ति योजना के अधिकारी और स्थानीय SDM का कहना है कि जांच चल रही है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
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