दमोह में 'हर घर जल' योजना पर उठे सवाल, नलों से निकल रहा बदबूदार और गंदा पानी, लोगों में बढ़ी चिंता

शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी

ऐसा नहीं है कि सरकार का हर घर जल नारा इस इलाके में नहीं गूंजता, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि यहां नर्मदा का पानी सप्लाई किया जा रहा है. लोगों को कभी-कभी पाइपलाइन से पानी मिलता भी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से ही पानी की क्वालिटी का पता चल जाता है. पहली नजर में ही पानी बहुत खराब लगता है. यह सिर्फ़ थोड़ा गंदा नहीं, बल्कि पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है. महिलाओं और बच्चों ने कई बार संबंधित अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. अब वे इस दूषित पानी के साथ जीने को मजबूर हैं, जिससे हमेशा बीमारी का खतरा बना रहता है. जहां अधिकारी इस मामले की पूरी जानकारी न होने का दावा करते हैं, वहीं जल आपूर्ति योजना के अधिकारी और स्थानीय SDM का कहना है कि जांच चल रही है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा.