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दमोह में 'हर घर जल' योजना पर उठे सवाल, नलों से निकल रहा बदबूदार और गंदा पानी, लोगों में बढ़ी चिंता

Damoh News: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की दुखद घटना के बाद, अब दमोह जिले के तेंदूखेड़ा इलाके में भी वैसी ही स्थिति बन गई है. भीषण गर्मी और पानी की भारी किल्लत के बीच, यहां के ग्रामीण ऐसे नलों का पानी पीने को मजबूर हैं जो बेहद गंदा, बदबूदार और मटमैले रंग का है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:16 PM IST
दमोह में 'हर घर जल' योजना पर उठे सवाल, नलों से निकल रहा बदबूदार और गंदा पानी, लोगों में बढ़ी चिंता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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