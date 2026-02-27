Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124154
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदमोह

शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो बिजली के पोल पर चढ़ा

Damoh News-दमोह में एक शराबी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया. पत्नी के ससुराल वापस नहीं आने पर पति कलेक्टर से मिलने पहुंचा था, लेकिन जब उसकी मुलाकात नहीं हो सकी तो वह बिजली के पोल पर चढ़ गया. कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पोल से नीचे उतारा गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो बिजली के पोल पर चढ़ा

Drunk Man High Voltage Drama-मध्यप्रदेश के दमोह से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां एक शराबी की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई, उसकी मिन्नतों के बाद भी पत्नी नहीं आई तो शराबी जिले के कलेक्टर से मिलने पहुंचा. लेकिन सुरक्षा कारणों से डीएम के स्टाफ ने उसे उनसे नहीं मिलने दिया तो शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया. शराबी युवक बिजली के पोल पर चढ़ गया. इसके बाद कलेक्टर को मौके पर जाकर शराबी को पोल से नीचे उतरवाना पड़ा. उसे दफ्तर में ले जाना पड़ा और उसकी खातिरदारी भी करना पड़ी तब कहीं जाकर शख्स संतुष्ट हो पाया.

दमोह में शराबी का ड्रामा
दरअसल, गुरुवार देर शाम दमोह के कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगे बिजली के पोल पर एक शख्स चढ़ा हुआ दिखाई दिया. मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई. शख्स लगातार चीख चिल्ला रहा था और जिस हिसाब से वो बात कर रहा था उससे साफ था कि वो नशे में है. काफी देर तक लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वो नहीं माना. जब लोगों ने उससे बिजली के पोल पर चढ़ने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो अपनी समस्या लेकर कलेक्टर से मिलने आया था लेकिन सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ ने उसे कलेक्टर से नहीं मिलने दिया. जिस वजह से वो बिजली के खंभे पर चढ़ गया है.

नाराज होकर पोल पर चढ़ा युवक
जब लोगों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक कलेक्टर से मिलने गया था लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से स्टाफ ने उसे नहीं मिलाया. इसी बात से नाराज होकर युवक पोल पर चढ़ गया. कलेक्टर सुधीरकोचर जब अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकले तो उन्होंने लोगों की भीड़ देखी. कलेक्टर मौके पर पहुंचे तो देखा की युवक बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ है. कलेक्टर के कहने पर युवक पोल से नीचे उतरा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर ने सुनी समस्या
मामला यहीं खत्म नहीं बल्कि कलेक्टर इस शख्स को लेकर फिर अपने ऑफिस के चेंबर में पहुंचे. नशे में होने के बाद भी उसकी चेंबर में खातिरदारी की गई और उसकी समस्या को कलेक्टर सुधीर कोचर ने सुना. कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि तिदनी गांव के रहने वाले युवक की पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है और वो सरकार और प्रशासन से मदद मांग रहा है. इसी को लेकर उसने ये ड्रामा किया है, उनके मुताबिक उसकी समस्या सुनी गई है और जो संभव होगा उसकी मदद प्रशासन करेगा.

यह भी पढ़ें-इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdamoh newsdamoh drama

Trending news

mp news
ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो पोल पर चढ़ा
ashoknagar news
अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली
indore news
इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती
Ambikapur News
अंबिकापुर में बिजली विवाद को लेकर भारी हंगामा, जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी
Bilaspur News
बिलासपुर के स्कूलों में पुराना समय बहाल, अब नियमित इस टाइम पर लगेंगी कक्षाएं
Chhindwara News
इंस्टाग्राम पर भूलकर भी न करें दोस्ती! छिंदवाड़ा की यह घटना सुन कांप जाएगी रूह
cg raipur news
हाथ में चाकू और शराब की बोतल लिए झूमते 5 युवक; अर्धनग्न होकर मनाया जन्मदिन का जश्न
Latest Ujjain News
उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत से हड़कंप, मामले में हाईकोर्ट सख्त
bhopal news hindi
पुलिसकर्मियों ने रिक्शा रोका तो महिला ने खाया जहर, पति बोला- मर जाने दो उसे!
mp news
एमपी में 1 मार्च से बदल जाएगी शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया, खरीदने से पहले जान लें नियम