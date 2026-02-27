शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो बिजली के पोल पर चढ़ा

Drunk Man High Voltage Drama-मध्यप्रदेश के दमोह से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां एक शराबी की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई, उसकी मिन्नतों के बाद भी पत्नी नहीं आई तो शराबी जिले के कलेक्टर से मिलने पहुंचा. लेकिन सुरक्षा कारणों से डीएम के स्टाफ ने उसे उनसे नहीं मिलने दिया तो शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया. शराबी युवक बिजली के पोल पर चढ़ गया. इसके बाद कलेक्टर को मौके पर जाकर शराबी को पोल से नीचे उतरवाना पड़ा. उसे दफ्तर में ले जाना पड़ा और उसकी खातिरदारी भी करना पड़ी तब कहीं जाकर शख्स संतुष्ट हो पाया.

दमोह में शराबी का ड्रामा

दरअसल, गुरुवार देर शाम दमोह के कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगे बिजली के पोल पर एक शख्स चढ़ा हुआ दिखाई दिया. मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई. शख्स लगातार चीख चिल्ला रहा था और जिस हिसाब से वो बात कर रहा था उससे साफ था कि वो नशे में है. काफी देर तक लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वो नहीं माना. जब लोगों ने उससे बिजली के पोल पर चढ़ने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो अपनी समस्या लेकर कलेक्टर से मिलने आया था लेकिन सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ ने उसे कलेक्टर से नहीं मिलने दिया. जिस वजह से वो बिजली के खंभे पर चढ़ गया है.

नाराज होकर पोल पर चढ़ा युवक

जब लोगों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक कलेक्टर से मिलने गया था लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से स्टाफ ने उसे नहीं मिलाया. इसी बात से नाराज होकर युवक पोल पर चढ़ गया. कलेक्टर सुधीरकोचर जब अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकले तो उन्होंने लोगों की भीड़ देखी. कलेक्टर मौके पर पहुंचे तो देखा की युवक बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ है. कलेक्टर के कहने पर युवक पोल से नीचे उतरा.

कलेक्टर ने सुनी समस्या

मामला यहीं खत्म नहीं बल्कि कलेक्टर इस शख्स को लेकर फिर अपने ऑफिस के चेंबर में पहुंचे. नशे में होने के बाद भी उसकी चेंबर में खातिरदारी की गई और उसकी समस्या को कलेक्टर सुधीर कोचर ने सुना. कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि तिदनी गांव के रहने वाले युवक की पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है और वो सरकार और प्रशासन से मदद मांग रहा है. इसी को लेकर उसने ये ड्रामा किया है, उनके मुताबिक उसकी समस्या सुनी गई है और जो संभव होगा उसकी मदद प्रशासन करेगा.

