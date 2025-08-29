न आया प्यार, न मिली दुल्हन... टावर पर चढ़ गया सपनों वाला दूल्हा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

MP News-मध्यप्रदेश के दमोह के हलगज गांव में दोपहर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवक 200 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया. युवक राजस्थान से दमोह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था. युवक की मुलाकात प्रेमिका से इंस्टाग्राम पर हुई थी. जब उसने मिलने से इनकार कर दिया तब गुस्से में आकर यह कदम उठाया. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा. युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

राजस्थान का रहने वाला है युवक

पूरी घटना हिंडोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले हलगज गांव की है. युवक राजस्थान के दौसा का रहने वाला है, उसकी पहचान दिलखुश योगी (25) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर की तो हिंडोरिया टीआई धर्मेंद्र गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसी दौरान पटेरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने भी पुलिस से संपर्क किया और युवक के बारे में जानकारी दी.

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

हिंडोरिया थाना टीआई धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि युवक दिलखुश योगी राजस्थान का है. इंस्टाग्राम पर उसने दमोह की युवती से दोस्ती की थी. दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और युवक उससे मिलने के लिए दमोह आ गया. युवक ने युवती को बांदकपुर बुलाया था. यहां पर युवक ट्रेन से पहुंचा था, लेकिन युवती ने आने से मना कर दिया तो गुस्साए प्रेमी ने उसे धमकी दी कि वह आत्महत्या कर लेगा.

गुस्से में टावर पर चढ़ा

जब युवती ने आने से मना कर दिया तो युवक वहां से हलगज गांव की ओर निकल गया. रास्ते में एक टावर मिला जिस पर वह चढ़ गया. वहां से उसने युवती को फोन पर जानकारी दी कि वह टावर पर चढ़ा है. इधर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और उधर युवती ने भी पुलिस को जानकारी दे दी. पुलिस ने युवक को समझाकर टावर से उतारा. पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर उसे समझाइश दी. टीआई धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि युवक को पहले समझाया जाएगा, अगर वह मान जाता है तो उसके परिजनों से संपर्क कर उसे उनके हवाले कर दिया जाएगा. यदि वह नहीं मानता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

