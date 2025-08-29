न आया प्यार, न मिली दुल्हन... टावर पर चढ़ गया सपनों वाला दूल्हा, पुलिस ने किया रेस्क्यू
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901789
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

न आया प्यार, न मिली दुल्हन... टावर पर चढ़ गया सपनों वाला दूल्हा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

Damoh News-दमोह में एक युवक दोपहर में टावर पर चढ़ गया. युवक अपनी प्रेमिका से मिलने राजस्थान से दमोह आया था, जब उसने मिलने से मना किया तो युवक ने गुस्से में यह कदम उठाया. घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न आया प्यार, न मिली दुल्हन... टावर पर चढ़ गया सपनों वाला दूल्हा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

MP News-मध्यप्रदेश के दमोह के हलगज गांव में दोपहर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवक 200 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया. युवक राजस्थान से दमोह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था. युवक की मुलाकात प्रेमिका से इंस्टाग्राम पर हुई थी. जब उसने मिलने से इनकार कर दिया तब गुस्से में आकर यह कदम उठाया. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा. युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. 

राजस्थान का रहने वाला है युवक 
पूरी घटना हिंडोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले हलगज गांव की है. युवक राजस्थान के दौसा का रहने वाला है, उसकी पहचान दिलखुश योगी (25) के रूप में हुई है.  स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर की तो हिंडोरिया टीआई धर्मेंद्र गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसी दौरान पटेरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने भी पुलिस से संपर्क किया और युवक के बारे में जानकारी दी.

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
हिंडोरिया थाना टीआई धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि युवक दिलखुश योगी राजस्थान का है. इंस्टाग्राम पर उसने दमोह की युवती से दोस्ती की थी. दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और युवक उससे मिलने के लिए दमोह आ गया. युवक ने युवती को बांदकपुर बुलाया था. यहां पर युवक ट्रेन से पहुंचा था, लेकिन युवती ने आने से मना कर दिया तो गुस्साए प्रेमी ने उसे धमकी दी कि वह आत्महत्या कर लेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से में टावर पर चढ़ा
जब युवती ने आने से मना कर दिया तो युवक वहां से हलगज गांव की ओर निकल गया. रास्ते में एक टावर मिला जिस पर वह चढ़ गया. वहां से उसने युवती को फोन पर जानकारी दी कि वह टावर पर चढ़ा है.  इधर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और उधर युवती ने भी पुलिस को जानकारी दे दी.  पुलिस ने युवक को समझाकर टावर से उतारा. पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर उसे समझाइश दी. टीआई धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि युवक को पहले समझाया जाएगा, अगर वह मान जाता है तो उसके परिजनों से संपर्क कर उसे उनके हवाले कर दिया जाएगा. यदि वह नहीं मानता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-चलती बस में अचानक ड्राइवर की मौत, बोनट पर बैठे-बैठे क्लीनर पर गिरा, मची अफरा-तफरी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Damoh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdamoh newshindi news

Trending news

indore news
चलती बस में अचानक ड्राइवर की मौत, बोनट पर बैठे-बैठे क्लीनर पर गिरा, मची अफरा-तफरी
mp news
पन्ना की धरती ने फिर दिखाया जादू, किसान को मिला बेशकीमती हीरा, रातोंरात चमकी किस्मत
chhattisgarh news
कोरबा का मदहोश मास्टर! 1 लाख सैलरी पाने वाला हेडमास्टर नशे में पहुंचा स्कूल
Chhindwara News
छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी
Chhattisgarh government education policy
शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, जानिए सिलेबस
umaria news
इस गांव में नहीं हो रही युवाओं की शादी, रिश्ते वाले कर देते हैं इनकार, वजह है अनोखी
Political Kissa
Political Kissa:भोपाल में दंगा फैलता रहा, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देर हुई क्योंकि...
mp news
24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द,पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 जानें
chhattisgarh news
'ये बच्चा मेरा नहीं', अफेयर के शक में पत्नी का काटा गला, फिर बोरे में भरकर शव फेंका
raipur news
पत्नी को मार डाला, गिरफ्तार कर लो... हाथ में खून से सना रॉड लेकर थाने पहुंचा पति
;