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सागर नाका से खरीदकर पी थी शराब...बेहोशी की हालत में मिला था युवक, दमोह में मनीष जोगी की मौत, जहरीली शराब से मौत का आरोप

दमोह में 32 वर्षीय मनीष जोगी की मौत के बाद परिजनों ने जहरीली शराब को वजह बताया है. परिवार के मुताबिक शराब पीने के बाद मनीष की तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 09, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:52 PM IST
सागर नाका से खरीदकर पी थी शराब...बेहोशी की हालत में मिला था युवक, दमोह में मनीष जोगी की मौत, जहरीली शराब से मौत का आरोप

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