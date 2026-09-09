/सागर नाका से खरीदकर पी थी शराब...बेहोशी की हालत में मिला था युवक, दमोह में मनीष जोगी की मौत, जहरीली शराब से मौत का आरोप

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सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों ने सबको हिला दिया है, वहीं दमोह में भी शराब के सेवन से मनीष जोगी (32) की मौत हो गई है. परिवार वालों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई. मृतक के जीजा संतोष जोगी ने आरोप लगाया कि युवक ने सागर नाका कृषि उपज मंडी के सामने एक जगह से अवैध शराब खरीदी थी. शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई.
दरअसल दमोह के सागर नाका चौकी के पीछे रहने वाले जोगी परिवार का एक युवक मनीष जोगी शराब का आदि था और कईं सालों से वो शराब पी रहा था. बीती 7 तारीख से लापता था और परिजन उसे तलाश रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला और आखिरकार परिवार वालों ने सागर नाका चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस भी मनीष की तलाश कर रही थी, लेकिन आज सुबह परिवार वालों को मालूम चला कि मनीष का शव जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखा हुआ है.
बेहोशी की हालत में मिला था युवक
इस पूरे मामले में जो बात सामने आई वो ये की मनीष शराब का आदि था और 7 तारीख को बीच शहर स्टेशन चौराहे के पास बेहोशी की हालत में मिला था और डायल 112 के जरिए उसे जिला अस्पताल पहुंचा गया था. उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, जिससे उसकी पहचान हो सके लिहाजा अस्पताल में अज्ञात के नाम से उसका दाखिला किया गया और डॉक्टर्स ने उसे इलाज शुरू किया, लेकिन मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टर की माने तो मनीष बेतहाशा नशे की हालत में था और संभव है कि जहरीली शराब के सेवन से उसकी तबीयत बिगड़ी थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पूरे मामला का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा. इस मामले में परिजनों ने उनके इलाके में बिक रही अवैध शराब को दोषी माना है, परिजनों के मुताबिक सागर नाका इलाके में खुलेआम बीच सड़क पर लोग थैले में शराब रखकर बेचते है, लेकिन उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है. इतना ही नहीं परिजन शराब के जहरीले होने की बात भी कह रहे है और कुछ शराब की खाली बोतले भी उन्होंने पुलिस को दी है, जिनका सेवन मनीष ने किया है.
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