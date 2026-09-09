/सागर नाका से खरीदकर पी थी शराब...बेहोशी की हालत में मिला था युवक, दमोह में मनीष जोगी की मौत, जहरीली शराब से मौत का आरोप

बेहोशी की हालत में मिला था युवक

इस पूरे मामले में जो बात सामने आई वो ये की मनीष शराब का आदि था और 7 तारीख को बीच शहर स्टेशन चौराहे के पास बेहोशी की हालत में मिला था और डायल 112 के जरिए उसे जिला अस्पताल पहुंचा गया था. उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, जिससे उसकी पहचान हो सके लिहाजा अस्पताल में अज्ञात के नाम से उसका दाखिला किया गया और डॉक्टर्स ने उसे इलाज शुरू किया, लेकिन मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टर की माने तो मनीष बेतहाशा नशे की हालत में था और संभव है कि जहरीली शराब के सेवन से उसकी तबीयत बिगड़ी थी.