2021 के दमोह उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ था? दतिया की जीत के बाद कांग्रेस को फिर आया याद

नीतियों से लोग नाराज

दमोह के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय टंडन ने कहा कि दतिया उपचुनाव का परिणाम बहुत शानदार रहा है और यह इतिहास फिर से दोहरा गया है. उन्होंने कहा कि दमोह में भी उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जनता ने उन्हें जिताया था. लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती. उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है. कई घोटालों, नेट परीक्षा विवाद, महिलाओं पर अत्याचार और जनता विरोधी नीतियों से लोग नाराज थे. भाजपा झूठ और फरेब के सहारे सत्ता में आई, लेकिन जब जनता खुद चुनाव लड़ने पर उतर आती है, तो बड़े-बड़ों को घर बैठा देती है. उन्होंने कहा कि यह भाजपा के नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.