2021 के दमोह उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ था? दतिया की जीत के बाद कांग्रेस को फिर आया याद

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MP Politics News: मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 6016 वोटों से करारी शिकस्त दी है. कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह को 66757 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी ने 60741 वोट हासिल किए हैं. वहीं तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी ने बाजी मारी है. दतिया परिणाम आने के बाद प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है. वहीं सियासी गलियारों में तरह-तरह की बातें हो रही हैं. इसी बीच प्रदेश का एक और जिला है, जहां पांच साल पहले आज जैसे दिन को याद कर रहा है, जब जनता ने ठीक ऐसे ही परिणाम दिए थे. इन नतीजों ने कांग्रेस को 2023 के आम चुनाव के लिए ऑक्सीजन दी थी.
दरअसल, यह जिला दमोह है, जहां पर दतिया की जनता की तरह दमोह की जनता ने भी सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को कांग्रेस ने पटकनी दी थी. उस समय हालात ऐसे ही थे, जब सरकार को चिंतन करने पर मजबूर होना पड़ा था. इस बार भी प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन को इन नतीजों पर विचार करना होगा. हालांकि, दोनों समय परिस्थितियां काफी लगभग एक जैसी थीं. एक विधायक कम या ज्यादा होने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा गया है.
2018 में हारे थे राहुल
2021 के दमोह उपचुनाव पर नजर डालें, तो दमोह से तत्कालीन कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे. बीजेपी ने उनके साथ किए वादे को निभाते हुए अपने कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को किनारे कर राहुल सिंह को उम्मीदवार बनाया था. ठीक वैसे ही जैसे दतिया में नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा गया. मलैया 2018 का विधानसभा चुनाव राहुल सिंह से ही हारे थे. जब राहुल बीजेपी में आए तो पार्टी ने अपने पुराने और कद्दावर नेता पर उपचुनाव में भरोसा नहीं जताया. वहीं दतिया में परिस्थितियां दमोह जैसी नहीं थीं, क्योंकि यहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए किसी नेता को मैनेज करने की मजबूरी नहीं थी.
17 हजार वोट से जीते थे
दमोह उपचुनाव में बीजेपी संगठन और सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक और संगठन के तमाम दिग्गज प्रचार में जुटे रहे. इसके बावजूद कांग्रेस के अजय टंडन ने 17 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस जनादेश के साथ जनता ने कांग्रेस को जिताया था, उसी जनादेश को 2021 के उपचुनाव में भी दोहराया गया.
मलैया की बड़ी जीत थी
वहीं, जब उपचुनाव के परिणाम आए तब भाजपा उम्मीदवार राहुल सिंह ने भितरघात के आरोप लगाते हुए सीधे जयंत मलैया पर निशाना साधा था. समय बीता और फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं. 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने नेता जयंत मलैया पर भरोसा जताया. मलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के तत्कालीन विधायक अजय टंडन को 51 हजार वोटों से हराया. इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि राहुल सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है.
दमोह में भारी उत्साह
हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राहुल सिंह को दमोह सीट से उम्मीदवार बनाया और वे सांसद बनकर संसद पहुंच गए. इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच अब दतिया उपचुनाव के परिणामों से दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं. उनका कहना है कि दमोह का उपचुनाव दतिया में दोहराया गया है और दतिया के नतीजे 2028 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर हैं. उनके मुताबिक असली फिल्म का पहला पार्ट 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और दूसरा पार्ट 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा.
नीतियों से लोग नाराज
दमोह के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय टंडन ने कहा कि दतिया उपचुनाव का परिणाम बहुत शानदार रहा है और यह इतिहास फिर से दोहरा गया है. उन्होंने कहा कि दमोह में भी उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जनता ने उन्हें जिताया था. लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती. उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है. कई घोटालों, नेट परीक्षा विवाद, महिलाओं पर अत्याचार और जनता विरोधी नीतियों से लोग नाराज थे. भाजपा झूठ और फरेब के सहारे सत्ता में आई, लेकिन जब जनता खुद चुनाव लड़ने पर उतर आती है, तो बड़े-बड़ों को घर बैठा देती है. उन्होंने कहा कि यह भाजपा के नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.
यह जनता की जीत है
कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष रजनी ठाकुर ने कहा कि वह दतिया की जनता का हृदय से धन्यवाद करती हैं, जिसने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को विजय दिलाई. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, हेमंत कटारे सहित सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया, जिन्होंने बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत किया और प्रचार-प्रसार किया. उन्होंने कहा कि 2021 के दमोह उपचुनाव की तरह ही दतिया की जनता ने भी भाजपा को जवाब दिया है और भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. यह संगठन और जनता की जीत है.
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