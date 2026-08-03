Add Zee Business As A Preferred Source
App

2021 के दमोह उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ था? दतिया की जीत के बाद कांग्रेस को फिर आया याद

Datia Bypoll Result News: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद दमोह का 2021 उपचुनाव फिर चर्चा में आ गया है. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है. यह परिणाम 2028 विधानसभा चुनाव का संकेत है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:29 PM IST
2021 के दमोह उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ था? दतिया की जीत के बाद कांग्रेस को फिर आया याद
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
2
3
4
5